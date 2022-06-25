رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتابع اختبارات اللغة الإنجليزية

جانب من امتحانات جامعة المنصورة الجديدة

تابع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم يرافقه الدكتور أشرف قوطة أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية بكلية آداب جامعة دمياط والمشرف على اللغة الإنجليزية بجامعة المنصورة الجديدة، اختبارات اللغة الإنجليزية للمستوى E1 بالجامعة.





جانب من امتحانات جامعة المنصورة الجديدة

اجتياز مستويات اللغة الإنجليزية

وأوضحت الجامعة أن دراسة اللغة الإنجليزية هي أحد المتطلبات الجامعية، ولا يستطيع الطالب الانتقال إلى الفرقة الثانية إلا بعد اجتياز مستويات اللغة الإنجليزية المقررة.





جانب من امتحانات جامعة المنصورة الجديدة

جانب من امتحانات جامعة المنصورة الجديدة

جانب من امتحانات جامعة المنصورة

اتفاق الجامعة مع هيئة الأمديست الأمريكية

وكانت الجامعة قد قامت في بداية العام الدراسي الحالي بالاتفاق مع هيئة الأمديست الأمريكية ( Amideast ) لعقد امتحانات التوفل لتحديد المستوى لكل طلاب الجامعة، والذي علي ضوء نتيجته تم تقسيم الطلاب لعدة مستويات علي النحو التالي:

الطلاب الحاصلون علي أقل من 400 درجة يتم تصنيفهم لدراسة المستوي E0، وبعد اجتيازه يدرسون المستوي E1، والطلاب الحاصلون علي درجات من 400 - 524 درجة يتم تصنيفهم لدراسة المستوي E1 مباشرة.

الطلاب الحاصلون علي درجات اكثر من 524 وحتي 700 يتم تصنيفهم في المستوي المتقدم، ويتم اعفائهم من دراسة مقرر اللغة الإنجليزية بعد أن حققوا المستوي المطلوب.



وأشار الدكتور أشرف قوطة إلي أن عدد الطلاب الذين أدوا اختبار المستوي E1 يبلغ 1187 طالب وطالبة بعد أن قاموا بدراسة مقرر اللغة الإنجليزية بالفصل الدراسي الثاني من خلال منهج تفاعلي لتنمية مهارات اللغة المختلفة، وذلك من خلال احدي أفضل منصات التعليم في العالم والتي تقدمها مؤسسة ماجروهيل الأمريكية.

وأوضح “قوطة” أن الجامعة استعانت خلال الفصل الدراسي الثاني بمنصة ماجروهل لعقد اختبارات تحديد المستوى في اللغة الانجليزية للطلاب الجدد الذين التحقوا بالجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني.



وأضاف أن جامعة المنصورة الجديدة تهتم برفع مستوي الطلاب في اللغة الإنجليزية وتنمية مهاراتهم اللغوية، بما ينعكس إيجابًا علي المستوى الدراسي للطلاب، خاصة وأن الدراسة بالجامعة تعتمد في المقام الأول على اللغة الإنجليزية.