خبيرة تربوية: محتوى "ديزني" يولد انحرافات سلوكية غير متوقعة لدى الأطفال

قالت الخبيرة التربوية ولاء شبانة، إن المحتوى المنشور على منصة ديزني، يولد لدى الأطفال انحرافات سلوكية غير متوقعة، لأن وعي الطفل يتم تشكيله في هذه المرحلة، محذرة من غياب الرقابة الأسرية مع القدوة الحسنة بسبب الأمور المادية وتكالب الأسر على العمل وإهمال تربية أبنائهم".

وأضافت ولاء شبانة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نحن حاليا نعيش في حرب تستهدف العقول، مشيرة إلى أن حرب الإرهاب الآن تستهدف وعي الأطفال والذي يشكل البنية الاستراتيجية لأي دولة، محذرة الآباء من السماح لأبنائهم من مشاهدة أفلام الكرتون حتى ولو كانت لا تحمل أفكار إباحية.

وناشدة الخبيرة التربوية، أولياء الأمور ضرورة مراعاة أن يكون المحتوى الذي يشاهده الطفل حقيقي وليس كرتون، مشيرة إلى أن أفلام الكرتون تولد الخوف والرعب لدى الأطفال من المجتمع لأنه اعتاد التعامل مع مجتمع خيالي المتمثل في الشخصيات الكرتونية".