«الأغذية العالمي»: نتوقع تفشي أوبئة جديدة في ظل التغيرات المناخية

مسئولة أممية: جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية تسببا في نقص الغذاء

قالت الدكتورة عبير عطيفة المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، هناك زيادات ملحوظة في أسعار الغذاء منذ بداية العام الحالي على مستوى العالم، حيث شهد شهر فبراير أعلى معدلات ارتفاع الأسعار، نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وارتفاع أسعار النفط والوقود خلال أزمة روسيا وأوكرانيا.

وأضافت الدكتور عبير عطيفة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ارتفاع الأسعار بهذه المعدلات الغير مسبوقة لم يشهدها العالم من قبل، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أتلفت العديد من الزراعات على رأسها القمح.

تابعت المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لم أستعبد تفشي أوبئة جديدة في ظل الظروف التي تشهدها العالم من تغيرات مناخية، مع ارتفاع معدلات الجوع ونقص المناعة".