رابط مباشر.. احصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الآن

تصدرت نتيجة الدبلومات الفنية 2022 اليوم الأحد الموافق الـ26 من يونيو الجاري، تريند محرك البحث الشهير جوجل.

نتيجة الدبلومات الفنية

ويبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مصر، عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وطريقة الحصول عليها من الموقع الرسمي.

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ويترقب الطلبة والطالبات ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهورها.

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 سيتم الإعلان عنها بنهاية يونيو الجاري وذلك في بيان رسمي.

وشهدت نتيجة الدبلومات الفنية 2022 تأخرا ملحوظا حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماع لهذا السبب، بعد مطالبات بتسريع الإعلان عنها.

ومن جانبه قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني في مصر، إن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 سيكون نهاية الشهر بينما امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية 2022 ستكون في 30 يوليو المقبل.

وتتواصل أعمال التصحيح لامتحانات الدور الأول من أجل الانتهاء من تلك العملية وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

وقبل ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 قد أدى 830 ألفا و753 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع التخصصات إضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، داخل 3080 لجنة.

خطوات ورابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 المباشر

الدخول إلى بوابة التعليم الفني من خلال الضغط هنــــــــــــا.

اختيار استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

تحديد الشعبة والتخصص.

تسجيل المحافظة محل الإقامة.

إدخال بيانات المدرسة المقيد بها.

وضع بيانات الطالب الشخصية المطلوبة ورقم الجلوس.

الاستعلام عن اختيار نتيجة الدبلومات الفنية 2022.