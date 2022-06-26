رابط مراجعات جميع مواد الثانوية العامة عبر موقع التربية والتعليم

بدأت اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن توفير حصص مراجعات في جميع المواد التعليمية، حسب الجدول الخاص بامتحانات الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية، وذلك من خلال بث مباشر ويومي على منصة حصص مصر.

ومن جانبها، أكدت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المرجعات التعليمية التي تُقدم من خلال «حصص مصر»، سوف تستمر حتى آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، وتشمل مراجعة في «الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات باللغتين العربية والإنجليزية، الفلسفة، التاريخ والجغرافيا، اللغة الاجنبية الأولى والثانية، الديناميكا، الجيولوجيا والعلوم البيئية».

رابط مراجعات الثانوية العامة

ونشرت وزارة التربية والتعليم، الرابط الإلكتروني السريع، لمتابعة كافة مراجعات الثانوية العامة، وذلك من خلال البث المباشر على منصة حصص مصر، والتي يمكن مشاهدتها على مدار اليوم من خلال هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

وانطلق اليوم رسميًا، أول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022 للمواد المضافة للمجموع، التي سوف تستمر حتى 21 يوليو المقبل.

جدول امتحانات الثانوية العامة

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، في السطور التالية، جدول امتحانات الثانوية العامة، الذي جاء كما يلي:

- الثلاثاء 28 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 3 يوليو: الكيمياء - الجغرافيا.

- الثلاثاء 5 يوليو: الديناميكا.

- الخميس 7 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى

واعتبرت وزارة التربية والتعليم الفترة من 9 حتى 12 يوليو المقبل، إجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد الأضحى، إذ ستتوقف الامتحانات لمدة 4 أيام فقط، على أن تستأنف مرة أخرى حسب الجدول الخميس الموافق 14 يوليو.

- الخميس 14 يوليو: الفيزياء - التاريخ.

- الأحد 17 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية - التكامل والتفاضل - علم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء 19 يوليو: الجبر والهندسة.

- الخميس 21 يوليو: مواد الأحياء والرياضيات- الفلسفة والمنطق.