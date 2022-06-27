سعر الذهب اليوم الاثنين 27-6-2022 في مصر

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ27 من يونيو 2022 خلال التعاملات الصباحية استقرار ملحوظا بعد تقليص الخسائر التي شهدها الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 نحو 864 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 نحو 1008 جنيهات.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1152 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 8064 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب إقبالا كبيرا على المستوى العالمي، مع تصاعد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي بعد الاضطرابات الأخيرة، حيث صعد المعدن الأصفرالمعاملات الفورية بنسبة 0.53% إلى 1842.53 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.44% إلى 1846.5 دولار للأونصة.