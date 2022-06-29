بث مباشر PLUS الاهلي وسموحه يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر اليوم 2022-6-29 yalla shoot هدف السولية

ننقل بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة يلا شوت، مشاهدة ماتش الاهلي اليوم، يحتضن ستاد الاسكندرية الدولى مواجهة من العيار الثقيل ضمن مباريات اليوم في المرحلة الثالثة والعشرون من الدوري العام، عندما يحلالنادي الأهلي ضيفاً على سموحة السكندري، في الساعة التاسعة والنصف مساءاُ بتوقيت القاهرة، حيث يسعى نادي الأهلي لمواصلة الضغط على غريمه التقليدي في الصدارة، ومواصلة النتائج الإيجابية الأخيرة للفريق محلياً تحت قيادة المؤقت سامي قمصان، مشاهدة الاهلي بث مباشر كورة لايف يوتيوب.

يلتقي الأهلي نظيره نادي سموحة، وذلك مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز المصري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

وتلتقون مع مباراة الأهلي وسموحة اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وحافظ نادي الزمالك، على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالفوز على سيراميكا، حيث رفع رصيده إلى النقطة 51، بينما يحتل نادي بيراميدز المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وتذاع مباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري عبر قناة اون تايم سبورتس اتش دي 1.

