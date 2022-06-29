كيف يعرف المريض أن طبيب التجميل مؤهل؟.. استشاري يجيب (فيديو)

توك شو
جراحات التجميل
جراحات التجميل
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قال الدكتور بركات عبد الرحيم، رئيس قسم جراحة التجميل بكلية طب جامعة حلوان، إن المواطن إذا أراد أن يعرف أن طبيب التجميل مؤهل،  فعليه أن يبحث عن انضمامه إلى جمعية جراحة التجميل من عدمه، خاصة وأن العضوية في الجمعية لا تحدث إلا بعد تدريب شاق قد يصل إلى سبع سنوات.

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جراح التجميل عليه عبء 

وأضاف "عبد الرحيم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "النبض العربي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن جراح التجميل عليه عبء في إصلاح كافة الأزمات والمشاكل التي قد تحدث من كل التخصصات الطبية الأخرى، مشيرًا إلى أن جراح التجميل يعمل في كل أنحاء الجسم دون استثناء. 

 

 الجراح الماهر

ولفت إلى أن الجراح الماهر يستطيع اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال الخبرة وتوفر العلم، موضحًا أن الدخلاء على المهنة لا يستطيعوا أن يقوموا بالعمليات المماثلة للترقيع وخلافه.

جامعة حلوان استشارى تجميل التخصصات الطبية جراح التجميل

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