بعدما كانت مُهددة بالبتر.. استشاري يكشف تفاصيل إعادة يد إنسان للحياة (فيديو)

قال الدكتور بركات عبد الرحيم، رئيس قسم جراحة التجميل بكلية طب جامعة حلوان، إن هناك حالة كانت تعاني من حرق بسبب التعرض لضغط كهرباء عالٍ، وهذا أدى لتآكل اليد بشكل كامل سواء الأوتار والأعصاب.

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المريض طلب بتر يده

وأضاف "عبد الرحيم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "النبض العربي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هذا المريض طلب منه الأطباء بتر يده، ولكن بعدما شاهد الحالة قام بعلاجه من خلال تغطية كل الأجزاء العارية من اليد، وتم نقل أوتار طبيعية من أجزاء أخرى من جسمه، واستطاعت الحالة أن تحرك اليد مرة أخرى.

قسم جراحة التجميل

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت قيام البعض بزرع الطاقة السلبية في المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الحديث سلبًا عن الطبيب المصري، موضحًا أن هناك طفل عمره 28 يومًا كان يعاني من الشفة "الأرنبية"، وبعد إجراء العملية استطاع الرضيع أن يرضع بشكل طبيعي وكأن شيئًا لم يكن.