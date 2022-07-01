زوجة ضحية القتل بالسيدة زينب تروي كواليس الواقعة: المتهمين قلدوا "عبده موتة"

روت سهير حفني زوجة رضا الزيات ووالدة أمير ضحايا القتل بمنطقة السيدة زينت، كواليس مقتل زوجها ونجلها على يد مجموعة من البلطجية، قائلة: الناس بتتأثر بالسنج والمطاوي اللي في الأفلام المتهمين بيقلدوا "عبده موتة".



وأضافت سهير حفني خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم،" زوجي مكنش مخلينا محتاجين حاجة، أنا ولادي محترمين مش صيع وخريجين جامعات خاصة، ومحدش قدر يحوش عنهم الناس خايفة..

تابعت "أنا زوجي في الجنة هو ابني قتلوه غدر، ابني أمير الله يرحمه خريج كلية التجارة وابني أحمد خريج كلية الهندسة".

أتمت قائلة: البلطجية حرقوا قلبي على زوجي وابني، مضيفة: زوجي خرج من الجامع في رحاب ربنا المتهمين انتظروا خروجه من صلاة العشاء، وقاموا بالتعدي عليه وقتلوه.