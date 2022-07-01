كل ما تريد معرفته عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022

نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022، من الموضوعات التي ييحث عنها الكثيرون في الوقت الراهن، وسط ترقب كبير من الطلبة وأولياء أمورهم.

نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022

وتصدرت نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الجمعة الموافق الأول من يوليو 2022، تزامنا مع الإعلان عن قرب ظهورها.

نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 الآن

ويبحث الكثير طلاب الدبلومات الفنية عن موعد ظهور نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 وكيفية الحصول عليها ومعرفة نتائج كل مادة.

ونرصد عبر بوابة الفجر نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 وخطوات الاستعلام عنها ورابط النتيجة في السطور التالية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022

1- الدخول إلى إلى بوابة التعليم الفني بالضغط هنـــــــــــــا.

2- اختيار الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

3- اختار شعبة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 "صناعي- زراعي- فندقي- تجاري".

4- وضع بيانات المدرسة والمحافظة والبيانات الشخصية.

5- إدخال رقم الجلوس للحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022.

6- الضغط على زر استعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022.

7- تظهر نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 فور ظهورها.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والتجهيز والتجميع.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 الأسبوع المقبل وفور الانتهاء منها وذلك على مواقع الوزارة لجميع الطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية 2022 للفصل الدراسي الثاني يوم السبت 28 مايو الماضي واستمرت حتى الخميس 9 يونيو الجاري، على مدار أسبوعين، حيث تقدم لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022، 830 ألفا و753 طالبا وطالبة بكافة تخصصات الدبلومات الفنية.