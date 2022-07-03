مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية

تقام مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية مساء اليوم الأحد الموافق 3 يوليو.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-7-2022 في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2021-2022.

الإسماعيلي ضد غزل المحلة: 6 مساء، أون تايم سبورت HD.

فيوتشر ضد إنبي: 9.30 مساء، أون تايم سبورت HD.

ويدير مباراة الإسماعيلي أمام غزل المحلة الحكم محمد الصباحي ويعاونه كل من محمد عبد المجيد ومصطفى حسين ومحمود وفا كحكم رابع، ويتواجد في غرفة الـ "VAR" كل من مصطفى مدحت كحكم فيديو ويعاونه محمد عباس قابيل.

أما مباراة فيوتشر وإنبي يديرها الحكم وائل فرحان ويعاونه كل من أحمد توفيق وعماد العقاد، وحسام عزب كحكم رابع، ويتواجد في غرفة الـ "VAR" مصطفى الشهدي كحكم فيديو ويعاونه صبري إبراهيم.