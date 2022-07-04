عصام والي: الدولة تخطط لتحويل شبكات النقل إلى وسائل صديقة للبيئة

كشف الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن أهم إنجازات الدولة في مجال النقل المختلفة، بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة عدلي منصور، أمس الأحد، موضحًا أن هناك خطة من الدولة لتحويل شبكات النقل إلى وسائل حديثة بشكل علمي، وتكون صديقة للبيئة.

استراتيجية تحويل خطوط المترو

وقال الدكتور عصام والي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأحد، أنه حتى عام 2014، كان هناك خطان لمحطة مترو الأنفاق، وكان لايمثل المفهوم العلمي لشبكة مواصلات.

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وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الدولة وضعت استراتيجية بتحويل الخط الأول والثاني إلى شبكة من خلال الأساليب العلمية بربط القاهرة الكبري عن طريق وجود شبكة جديدة تضم ٥ خطوط، بهدف ربط القاهرة بضواحيها عن طريق النقل الذكي بشبكة نقل فائقة السرعة.