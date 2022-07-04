والدة سدرة تكشف كواليس مقاضاة زوجها لإنجابها طفلة مصابة بمتلازمة داون

كشفت غادة العبسي، الكاتبة والروائية، كواليس مقاضاة زوجها لها لإنجابها الطفلة سدرة مصابة بمتلازمة داون، قائلة: "استيقظت في يوم على إعلان من محكمة رافعه عليا زوجي للطلاق بدعوى أنى أنجب أبناء مشوهين، وذلك بعد إنجابها الطفلة مصابة بمتلازمة داون".

تجربة سابقة

وأشارت الروائية غادة العبسي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأحد، إلى أن لها تجربة زواج قبل زواجها الحالي وحملت في طفل، ولكن تم الاجهاض، مؤكدا أن التحليل أثبتت أن هذه الطفلة كانت سليمة وصحيحة كما أنه لم يكن لها سوابق في العائلة للإصابة بمتلازمة داون.

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تهمة الغش والتدليس

واستكملت: "فوجئت بزوجي يتهمني في بلاغ رسمي بالغش والتدليس لأني أنجبت طفلة مصابة بمتلازمة، واللي أساءني في طلب زوجي فسخ عقد الزواج هو تكرار جملة أن ابنتي سدرة كائن مشوهة وهذا مكتوب في الدعوى"، لافتة إلى أنها الان ممنوعة عن دخول بيتها حتى هذه اللحظة وتسير في الاتجاه القضائي أمام زوجها.