التضخم السنوي في تركيا يقفز إلى 78.6%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات اليوم الاثنين 7 يوليو تموز أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 24 عامًا عند 78.62% في يونيو حزيران، بما يفوق التوقعات قليلًا، مدفوعًا بتأثير الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الليرة.

وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 5.38%. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين قراءة تبلغ 78.35%.

وقفز مؤشر أسعار المنتجين 6.77% على أساس شهري في يونيو حزيران، ليسجل زيادة سنوية بنسبة 138.31%.

 

 

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