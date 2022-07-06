يلا شوت MASR مشاهدة مباراة مصر واسبانيا بث مباشر اليوم 6-7-2022 نهائي دورة العاب البحر الابيض المتوسط لكرة اليد «أون تايم سبورتس HD 3»

يلا شوت يوتيوب أون تايم سبورتس HD ننقل بث مباشر مباراة مصر واسبانيا يلا شوت، مشاهدة ماتش منتخب مصر كرة اليد اليوم، في أمسية رائعة اليوم الاربعاء 6-7-2022، يلتقي الفراعنة مع الأسبان في نهائي دوري ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية في الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وهي مواجهة ينتظرها الملايين من عشاق كرة اليد حول العالم مشاهدة مصر بث مباشر الآن كورة لايف.

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بث مباشر مصر يلا شوت live، ونجح منتخب الفراعنة في الصعود إلى النهائي بعد الفوز على مقدونيا بنتيجة 34-20، في مباراة نصف النهائي يوم الإثنين، بينما تأهل الماتادور الإسباني بعد الانتصار على صربيا بنتيجة 42-38 في نصف النهائي الآخر، ويُعد المنتخب المصري المرشح الأول للفوز باللقب، خاصة وأن يخوض المواجهة والبطولة بأغلب اللاعبين الأساسيين على عكس المنتخب الاسباني... مشاهدة ماتش منتخب اليد اليوم.

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مصر واسبانيا مباشر يلا كورة، وتضم قائمة المنتخب المصري 19 لاعبًا، هم: “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – أحمد هشام “سيسا” – حسن وليد قداح – يحيى الدرع – علي زين – سيف الدرع – أحمد خيري – أحمد الأحمر – مهاب سعيد – أكرم يسري – محمد سند – أحمد عادل – إبراهيم المصري – محمد طارق – شادي خليل – عبد الرحمن فيصل”... منتخب مصر بث مباشر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا تتمثل في قناة أون تايم سبورت الثالثة، وهي ناقل مجاني على النايل سات للمباراة النهائية التي يترقب مشاهدة أحداثها من قبل عشرات الملايين من عشاق كرة اليد في مصر وخراجها.

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مباراة مصر واسبانيا بث مباشر، ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الميدالية الثالثة في تاريخه بدورة ألعاب البحر المتوسط والذهبية الثانية تاريخيا، حيث توج من قبل بفضية دورة 1991 وذهبية دورة 2013، ويأمل في تكرار الإنجاز بذهبية جديدة وسط دعم كبير من الاتحاد المحلي، بينما يسعى منتخب إسبانيا للتتويج بثامن ميدالياته في الدورة والذهبية الثانية، حيث سبق وتوج بذهبية دورة 2005 في مدينة أميريا الإسبانية وفضية دورتي 1967 و1975 وبرونزية 1983 و1987 و1997 و2018.

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مباراة منتخب مصر كرة يد بث مباشر، يشار أن منتخب مصر لكرة اليد قد واجهإسبانيا في مباراة الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو الأخيرة لكنها خسرت بنتيجة 33-31، ليصبح منتخب مصر أول فريق عربي وإفريقي يصل للمربع الذهبي في كرة اليد بالأولمبياد.

مشاهدة ماتش مصر واسبانيا يد، اصبحت مباراة المنتخب الوطني المصري ضد نظييره الإسباني وشيكة، حيث لم يتبق سوى بضع دقائق حتى تنطلق، بعدما بدأ الاستوديو التحليلي لها منذ لخظات على قناة اون تايم سبورت.