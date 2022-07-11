أسعار اللحوم اليوم الإثنين 11-7-2022

الاقتصاد
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
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استقرت أسعار اللحوم  في الأسواق اليوم حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي، ما بين 150 و180 جنيها للكيلو فى الأسواق، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات.


أسعار اللحوم  اليوم 

سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.
 

استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140  جنيها الكيلو، بينما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

 

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين

تستمر المجمعات الاستهلاكية طبقًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى فتح أبوابها أمام المواطنين حتى الثالث من أيام العيد، وكشف التقرير الوارد  من شركات المجمعات التابعه للوزارة، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتى الجملة العامه والمصرية بتوافر كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجه بسعر 115 جنية للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنية للكيلو، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنية، والضأن المبرد 135 جنية.

 

اسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة


بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع المعاناة عن كاهل المواطنين، أعلن ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة عن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة والتى تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية.


وقال "السباعي" إنه تم طرح اللحوم البلدي بسعر 135 جنيها للكيلو في إطار مبادرة الوزارة "خير مزارعنا لأهلينا" لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.


وأشار إلى أن اللحوم من إنتاج المزارع التابعة لقطاع الإنتاج، مضيفا أن القطاع سبق وقام أيضا بطرح الاضاحي الحية من الأبقار والجاموس والخراف بأسعار تقل عن الأسواق.

 

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