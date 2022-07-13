نجم تشيلسي يقترب من ارتداء قميص برشلونة

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة
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اقترب سيزار أزبيليكويتا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي من الرحيل لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نجم البلوز يقترب من برشلونة

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن أزبيليكويتا سينهث مشواره الكروي مع برشلونة، حيث استقرت إدارة الفريق الكتلوني على أن تنفق أموالا أكثر مما كانت تتوقع لإنهاء الصفقة.

واضافت، أن الصفقة قد تكلف خزائن برشلونة، ما يقرب من 8 ملايين يورو، رغم مطالب تشيلسي التي تزيد عن هذا القدر للاستغناء عن اللاعب.

تشافي يطالب إدارة برشلونة بضم نجم تشيلسي

وتابعت، أن اللاعب دخل اهتمامات تشافي المدير الفني لبرشلونة، في مشروعه الجديد، حيث مقتنع بأن خبراته حاسمة لتغطية المساحات في الخط الدفاعي الأيمن، كما يمكن الاعتماد عليه كقلب دفاع.

وكان برشلونة ينتظر ضم أزبيليكويتا في صفقة انتقال حر، لكن البلوز جدد تعاقده لمدة موسم آخر بشكل أحادي الجانب.

وطلب أزبيليكويتا من إدارة الفريق الإنجليزي، البحث عن حل من أجل رحيله، وتعمل جميع الأطراف على التفاوض من أجل التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

 

 

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