سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 13-7-2022

استمرت حالة الاستقرار في سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري مع مواصلة البنوك فى عطلتها والتى تنتهي الأحد المقبل بعد انتهاء الأجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك ليتم اتاحة بيع الجنيه الإسترلينى ونستعرض فيما يلى أخر تحديث لـ سعر الجنيه الإسترليني.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري:

سجل سعر الجنيه الاسترليني 22.60 للبيع، و22.42 للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي:

سعر الجنيه الاسترليني 22.62 للبيع، و22.45 للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر:

سعر الجنيه الاسترليني 22.60 للبيع، و22.42 للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك EGBANK:

سعر الجنيه الاسترليني 22.63 للبيع، و22.46 للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الاسكندرية:

سعر الجنيه الاسترليني 22.62 للبيع، و22.41 للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك العربي الافريقي الدولي:

سعر الجنيه الاسترليني 22.62 للبيع، و22.40 للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي الكويتي:

سعر الجنيه الاسترليني اليوم 22.62 للبيع، و22.40 للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك القاهرة:

سعر الجنيه الاسترليني اليوم 23.00 للبيع، و22.89 للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سعر الجنيه الاسترليني 22.62 للبيع، و22.43 للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك HSBC:

سعر الجنيه الاسترليني 23.69 للبيع، و23.40 للشراء.

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اليورو يستعيد جزء من خسائره أمام الدولار

ارتفع اليورو يوم الثلاثاء معدلا مسار انخفاضات سابقة دفعته للاقتراب من التعادل مع الدولار، لكنه ظل تحت ضغط شديد من أزمة إمدادات الطاقة المحتملة وعدم اليقين إزاء رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

وكان اليورو انخفض إلى ما بلغ 1.00005 دولار، قبل أن يتراجع عن هذا المستوى. وبحلول الساعة 1315 بتوقيت جرينتش، ارتفع 0.15 بالمئة إلى 1.00540 دولار.

وبدأ أكبر خط أنابيب ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، نورد ستريم 1، أعمال صيانة سنوية يوم الاثنين مع توقع توقف التدفقات لعشرة أيام. لكن الحكومات والأسواق تشعر بالقلق من أن روسيا قد تمدد الإغلاق، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا ويدفع اقتصادها نحو الركود.

كان ضعف اليورو أكثر وضوحا مقابل الدولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، في وقت سابق إلى 108.56، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2002، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 108.10 دولار.

وأشار محللون إلى عدم اليقين المتزايد إزاء خطط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مبدئيا بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو تموز ثم بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

ونزل الدولار إلى 136.72 ين ياباني، منخفضا 0.5 بالمئة، بعد أن قفز يوم الاثنين إلى أعلى مستوياته في 24 عاما عند 137.75 ين.

ويقوض الاقتصاد العالمي المتعثر سوق العملات التي تركز على السلع الأساسية.

بنك كندا يرفع أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا خلال اجتماعها اليوم الأربعاء رفع معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لأول مرة لتستقر معدلات الفائدة عند مستوى 2.50%، وهو ما يتوافق مع توقعات الأسواق برفع الفائدة بهذه النسبة خلال هذا الاجتماع.

ويتخذ بنك كندا قرار الفائدة المتعلق بمعدل التمويلات الليلية من إقراض واقتراض فيما بين المؤسسات المالية الكبرى. ويترقب المتداولون تغيرات معدلات الفائدة. حيث أن معدلات الفائدة قصيرة الأجل هي التي تقيس قيمة العملة. فكلما ارتفعت معدلات الفائدة وفاقت التوقعات، كان ذلك إيجابيا للدولار الكندي، أما إذا انخفضت أكثر من المتوقع، يؤثر بالسلب على الدولار الكندي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لترتفع إلى 2.50%.

تم رفع سعر فائدة البنك عند 2.75% وسعر الإيداع عند 2.5%.



بنك كندا سيواصل سياسة التشديد النقدي.



التضخم في كندا أعلى وأكثر ثباتا مما توقعه بنك كندا في تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل.

من المرجح أن يظل التضخم حول 8% في الأشهر القليلة المقبلة.



في حين أن العوامل العالمية مثل الحرب في أوكرانيا والاضطرابات المستمرة للإمدادات كانت من أكبر الدوافع، أصبحت ضغوط الأسعار المحلية من زيادة الطلب أكثر بروزا.



أكثر من نصف المكونات التي يتألف منها مؤشر أسعار المستهلك ترتفع الآن بأكثر من 5%.



مع هذا التوسع في ضغوط الأسعار، ارتفعت مقاييس بنك كندا الأساسية للتضخم إلى ما بين 3.9% و5.4%.



تشير الدراسات الاستقصائية أيضا إلى أن المزيد من المستهلكين والشركات يتوقعون أن يكون التضخم أعلى لفترة أطول، مما يزيد من خطر أن يصبح التضخم المرتفع مترسخا في تحديد الأسعار والأجور.



إذا حدث ذلك، فستكون التكلفة الاقتصادية لاستعادة استقرار الأسعار أعلى.



التضخم العالمي أعلى، مما يعكس تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، وقيود العرض المستمرة، والطلب القوي.



تعمل العديد من البنوك المركزية على تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، وتؤدي الظروف المالية المتشددة الناتجة عن ذلك إلى تهدئة النمو الاقتصادي.



في الولايات المتحدة، يساهم ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في تباطؤ الطلب المحلي.

يتعثر الاقتصاد الصيني بسبب موجات من الإجراءات التقييدية لاحتواء تفشي كورونا.



لا تزال أسعار النفط مرتفعة ومتقلبة.



يتوقع بنك كندا الآن بأن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى نحو 3.5% هذا العام و2% في عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 3% في عام 2024.



أسواق العمل ضيقة مع معدل بطالة منخفض قياسي ونقص واسع في العمالة وضغوط متزايدة على الأجور.



مع الطلب القوي، تمرر الشركات تكاليف المدخلات والعمالة المرتفعة عن طريق رفع الأسعار.



الاستهلاك قوي، يقوده انتعاش الإنفاق على الخدمات التي يصعب الوصول إليها عن بعد.



الاستثمار التجاري قوي ويتم تعزيز الصادرات من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية.



يقدر بنك كندا بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنحو 4% في الربع الثاني.



من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى نحو 2% في الربع الثالث مع اعتدال نمو الاستهلاك وتراجع نشاط سوق الإسكان بعد قوة غير مستدامة أثناء الوباء.



يتوقع بنك كندا بأن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 3.5% في عام 2022، و1.75% في عام 2023، و2.5% في عام 2024.



سيتباطأ النشاط الاقتصادي مع اعتدال النمو العالمي وتشديد السياسة النقدية طريقها عبر الاقتصاد.

هذا، إلى جانب حل اضطرابات العرض، سيعيد الطلب والعرض إلى التوازن ويخفف من الضغوط التضخمية.



من المتوقع أيضا أن تنخفض أسعار الطاقة العالمية.



تشير توقعات يوليو إلى أن التضخم سيبدأ في التراجع في وقت لاحق من هذا العام، حيث قد يتراجع إلى نحو 3% بنهاية العام المقبل والعودة إلى هدف 2% بحلول نهاية عام 202.



مع تزايد الطلب بشكل واضح على الاقتصاد، وارتفاع التضخم واتساع نطاقه، وتوقع المزيد من الشركات والمستهلكين استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول، قرر بنك كندا بأن يرفع سعر الفائدة عن طريق رفع سعر السياسة بمقدار 100 نقطة أساس اليوم.



يواصل بنك كندا الحكم على أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى مزيد من الارتفاع، وسوف تسترشد وتيرة الزيادات بالتقييم المستمر للبنك للاقتصاد والتضخم.



بنك كندا مستمر التشديد الكمي ويستكمل الزيادات في سعر الفائدة في السياسة.



بنك كندا عازم على التزامه باستقرار الأسعار وسيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف التضخم 2%.

قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، إن التضخم قفز في الاثني عشر شهرًا الماضية حتى يونيو إلى 9.1٪.

وهو أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 1981، وتبع ارتفاعًا بنسبة 8.6٪ في مايو.

وتسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو 2022، مع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية.

مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم في نحو 42 سنة، وعزز موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3٪ الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.0٪ في مايو.

ظلت ضغوط التضخم الكامنة قوية الشهر الماضي. باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (الذي يستبعد الوقود والغذاء المتقلبين) بنسبة 5.9٪ في 12 شهرًا حتى يونيو.

وجاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 6.0٪ في 12 شهرًا حتى مايو.

كان هناك أمل في أن يساعد التحول في الإنفاق من السلع إلى الخدمات في تهدئة التضخم. لكن سوق العمل الضيقة للغاية تعزز الأجور، مما يساهم في ارتفاع أسعار الخدمات.

وأدت الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية، إلى تفاقم الوضع.

وصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في يونيو، بمتوسط يفوق 5 دولارات للغالون، وفقًا لبيانات من مجموعة الدفاع عن سائقي السيارات AAA. ومنذ ذلك الحين تراجعت عن ذروة الشهر الماضي وبلغ متوسطها 4.631 دولار للغالون اليوم الأربعاء، مما قد يخفف بعض الضغوط على المستهلكين.

جاءت بيانات التضخم في أعقاب نمو أقوى من المتوقع للوظائف في يونيو.

وذكرت الحكومة يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد خلق 372 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع انخفاض مقياس أوسع للبطالة إلى مستوى قياسي منخفض.

وتتوقع الأسواق المالية بأغلبية ساحقة أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أخرى في اجتماعه يومي 26 و27 يوليو. وقد رفع سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 150 نقطة أساس منذ مارس.