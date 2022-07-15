شيرين عبد الوهاب تريند جوجل بسبب “وزنها الزائد”.. وماذا عن حملها؟

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب تريند جوجل Google Trend، اليوم الجمعة الموافق 15/7/2022، عقب أحدث ظهور لها رفقة السيناريست تامر حبيب، وكانت بوزن زائد للغاية عن شكلها المعتاد، الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا يتسائلون عن السبب.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أسباب ظهور شيرين عبد الوهاب بوزن زائد، وهي على النحو التالي:-

ما أسباب الوزن الزائد التي ظهرت به شيرين عبد الوهاب مع تامر حبيب؟

وفي وقت سابق وعقب أزمتها مع زوجها حسام حبيب، قامت شيرين عبد الوهاب بإحياء حفل زفاف أحد أصدقائها، ورغم ارتدائها فستانًا باللون الأسود إلا أنه لم يحجب انتفاخ بطنها، الأمر الذي جعلها تتصدر التريند بزعم أنها حامل.

رد شيرين عبد الوهاب على شائعات حملها

ومن جهتها، نفت شيرين عبد الوهاب خلال تواصلها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بتأكيدها أن وزنها الزائد وانتفاخ بطنها نتيجة الأدوية التي تحصل عليها خصوصًا أن من بينها كورتيزون لأن الانتفاخ له علاقة بالبكتيريا والقولون العصبي.

أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وتطورت الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، بعد قيامها باستدعاء الشرطة في شهر مايو الماضي والتي ألقت القبض على الأخير داخل منزلها وهو يحمل سلاحًا، إلا أنه فجر مفاجأة بأن تواجده في منزلها أمر طبيعي باعتباره زوجها خصوصًا أنه ردها إلى عصمته عقب انفصالهما في شهر سبتمبر الماضي بأقل من أسبوعين.

شيرين عبد الوهاب ترد على تساؤلات متابعيها بشأن رجوعها لحسام حبيب

وردت شيرين عبد الوهاب، على تساؤلات أحد متابعيها بشأن عودتها لحسام حبيب من جديد، بتاكيدها أن الزواج والطلاق أساسهما الإشهار ولو حدث ذلك كانت ستقوم بالإعلان من تلقاء نفسها.

وأشارت إلى أنا علاقتها بـ حسام حبيب «لا بحبه ولا بكرهه» وأنها لا تفكر في العودة إليه مطلقًا، وكل تفكيرها يتعلق بعودتها لفنها وجمهورها من جديد، مع إعلان ندمها لدخولها الوسط الفني بسبب الشهرة.