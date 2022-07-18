فيلم كيرة والجن يعيد إحياء الماضي.. وإيراداته تحقق رقما قياسيا

تصدر فيلم كيرة والجن تريندات جوجل لليوم الثاني على التوالي، حيث أعاد فيلم كيرة والجن إحياء الماضي، عن ثورة 1919 ومقاومة الاحتلال البريطاني في هذا الوقت.

وحقق فيلم كيرة والجن رقما قياسيا من حير الإيرادات، وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل إيرادات الفيلم ونبذة مختصرة عنه.

إيرادات فيلم كيرة والجن

تصدر فيلم كيرة والجن، إيرادات دور العرض، حيث استطاع كسر حاجز الإيرادات المتوقعة في موسم عيد الأضحى، بتحقيق أكثر من 2 مليون أمس فقط.



ويواصل فيلم كيرة والجن، تسجيل أرقامًا قياسية جديدة على مستوى الإيرادات، حيث تخطى حاجز ال ٧٠ مليون جنيها.

المخرج مروان حامد استطاع أن يخلق صورة مختلفة، من رواية 1919، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، لرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.



والفيلم من إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، مع أحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل، فضلًا عن بعض الفنانين الأجانب.



يعتبر موسم عيد الأضحى 2022 من المواسم الهامة للسينما، ويُعرض أيضا في الموسم الحالي فيلم بحبك بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، وهدى المفتى، ومدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسني، بالإضافة إلى فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام، ومحمد سلام، وهدى المفتي، وأيتن عامر، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح وتأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.