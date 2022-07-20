أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 20-7-2022

عادت أسعار اللحوم لحالة الأستقرار بعد انتهاء عيد الأضحي المبارك ليسجل سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 140 إلى 170 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

وبلغ سعر الفلتو الكندوز نحو 170 جنيهًا للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيهًا للكيلو.

كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن 140 جنيهًا، وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية



كشف التقرير الوارد من شركات المجمعات التابعه للوزارة، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتى الجملة العامه والمصرية بتوافر كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجه بسعر 115 جنيه للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنية للكيلو، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنيه، والضأن المبرد 135 جنيه.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة



استقرت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة، حيث سجل الكيلو الكندوز البلدي السوبر 135 جنيها، والكيلو الضاني 125 جنيها، بينما تسجل اللحوم السوادنية بمنافذ الوزارة ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

وقال الدكتور سعيد الدسوقى، مدير التسويق بوزارة الزراعة، إن أسطول السيارات المتنقلة المحملة باللحوم والبالغة 14 سيارة سوف تجوب محافظات القاهرة الكبرى وباقى المحافظات، حمولة الواحدة منها من 2 طن إلي 2.5 طن من اللحوم البلدية بسعر 135 جنيهًا للكندوز البقرى، و125 جنيها للضاني.

وأضاف أنه يتم ضخم كميات كبيرة من اللحوم البلدية فى منافذ وزارة الزراعة فى القاهرة والمحافظات الثابتة والمتحركة بسعر 135 جنيهًا للكيلو الكندوز البلدى، و125 جنيهًا للضأن.

وتأرجح سعر الكندوز في محلات الجزارة ما بين 160 إلي 180 جنيها للكيلو حسب المنطقة، وبلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 180 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 175 جنيها للكيلو.

كما تتراوح أسعار كيلو اللحم الضأن بين 150 جنيها إلي 180 جنيها وسجلت الكبدة البقري والضأن 160 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيها للكيلو.

وقالت شعبة القصابين بالغرفة التجارية: أن سعر لحم الكندوز تراوح ما بين 180 إلى 200 جنيهًا للكيلو فى الأسواق، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 145- 185 جنيهًا، وسجلت أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 145 إلى 165 جنيهًا، وتختلف هذه الأسعار حسب المنطقة والمحافظة.

وسجل سعر كيلو كباب الحلة ما بين 180- 195 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن ما بين 180 - 195 جنيها، والكبدة الضأن 180 - 195 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100 - 130 جنيها للكيلو.

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس قطاع الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن هناك متحورا جديدا ظهر فى مصر من الحمى القلاعية كما أنه تم التأكد من انتشار هذا المتحور الجديد بعد سحب عينات من الماشية المصابة وإرسالها إلى معهد صحة الحيوانات .

وأضاف أنه تم إنتاج لقاحات جديدة ضد مرض الحمى القلاعية بحيث تضمن المساهمة فى القضاء عليه وتم انطلاق الحملة منذ أيام قليلة لتحصين الماشية ضد المحور الجديد .

وكشف الدكتور عبدالحكيم محمود عن مدى خطورة المتحور الجديد من مرض الحمى القلاعية على الماشية فى مصر ، قائلا :" سيتم السيطرة عليه من خلال حملات التحصينات التى وجه بها السيد القصير وزير الزراعة" ، منوها إلى أنه يتم تحصين الماشية 4 مرات خلال العام الواحد .

أما عن تأثير سلامة اللحوم بالأسواق نتيجة المتحور الجديد من مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الماشية، أشار " رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية " إلي أن لا يمكن أن يؤثر على اللحوم لأنه يتم السيطرة عليه من خلال اللقاحات وتحصين الماشية .

وقال إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالاهتمام بالثروة الحيوانية وتنميتها لذا فإن أى مرض منتشر يتم التعامل معه فورا حتى لايصيب الماشية .

وعلى نفس السياق ، أكد السيد القصير وزير الزراعة، على ضرورة بذل أقصى جهد خلال حملة تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية الجارية حاليا والتي تأتي في توقيت مهم عقب عيد الاضحى المبارك ، وأيضا تنفيذ إجراءات ترقيم وتسجيل الحيوانات الجديدة على التوازي مع هذه الحملة استكمالاً لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة في دعم اتخاذ القرار.

وشدد وزير الزراعة أيضا على توفير اللقاحات المطلوبة مع ضروة توعية المربين بأهمية التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.