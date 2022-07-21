بإطلالة صيفية.. هند عبدالحليم تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

هند عبدالحليم
هند عبدالحليم
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‏ ‏نشرت الفنانة هند عبد الحليم صور لها عبر حسابها  الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "Instagram "وذلك  بإطلالة صيفيه أبهرت  بها جمهورها.

 

إطلالة هند عبدالحليم 

 

ظهرت “هند” وهي ترتدي فستان كت، قصير،باللون الأبيض، وقبعة باللون البيج، ونظارة شمس باللون الأسود مما أثار إعجاب وتفاعل الجمهور.

 

هند عبدالحليم 
هند عبدالحليم 

حفل زفاف هند عبدالحليم 

ظهرت هند عبد الحليم، في حفل زفافها بشكل جذاب وكان الحفل مقتصر على العائلة وحضور الأصدقاء المقربين من الفنانين.


وعلقت علي الصور قائله: "كان نفسنا ناس كتير تبقي معانا وتشاركنا فرحتنا في اليوم ده، لكن زي ما أنتم عارفين إني القوانين دلوقتي بتسمح بنسبة أو عدد معين عشان كورونا، لولا كده كان زمان أصحابنا وحبايبنا معانا ومشاركنا فرحتنا".

 

هند عبدالحليم وزوجها 

 

 

أحدث أعمال هند عبدالحليم 

حكاية "تقلها دهب” بطولة هند عبدالحليم، سارة عبد الرحمن،وهلا السعيد، مصطفى درويش، منال سلامة، أحمد عبد الحميد، وآخرون.
 

قصة مسلسل حكاي تقلها دهب

 

حكاية "تقلها دهب"، بمسلسل "إلا أنا"، التي سردت قصص 3 من بطلات الرياضة المصرية، وهن فريال أشرف التي توجت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، وهدايا ملاك التي حققت البرونزية في رياضة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020
 

هند عبدالحليم 

دور هند عبد الحليم بمسلسل “تقلها دهب”

 

وقامت هند عبد الحليم بدور فريال أشرف بطلة الكاراتيه

 

تقلها دهب

 

آخر أعمال هند عبدالحليم 

 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "وكل ما نفترق"، في رمضان 2021، وشارك في بطولته النجوم: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز وغيرهم.
 

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