تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم لـ مليون و643 ألف مواطن

أخبار مصر
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم والمشورة لمليون و643 ألفًا و263 من الشباب والمراهقين بمنشآت الرعاية الصحية الأولية خلال النصف الأول لعام 2022.

عيادة صديقة للشباب

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ خدمات البرنامج يتم تقديمها من خلال 1950 عيادة صديقة للشباب والمراهقين موزعين على منشآت الرعاية الصحية الأولية، بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "عبدالغفار" أنّ العيادات الصديقة للشباب والمراهقين، تهدف إلى التثقيف الصحي والتعريف بفترة المراهقة، إضافة إلى تشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وأمراض الفم والأسنان، والتوعية بالتغذية السليمة.

من جانبه، أشار الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى تهيئة 550 منشأة رعاية صحية أولية خلال العام الماضي، للعمل ببرنامج الخدمات الصديقة للشباب والمراهقين، وذلك من خلال الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين.

وأكد “عبدالرازق” تدريب الفرق الطبية والجهاز الإشرافي من مسؤولي النشء في السن المدرسي بالمديريات والإدارات الصحية، على تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، والمشورة للشباب والمراهقين بتلك العيادات.

وقال الدكتور وائل عبدالرازق، إنّ جميع الخدمات في هذه العيادات تقدم بالمجان، مشيرًا إلى أنّه يتم تلقي استفسارات المواطنين عن خدمات العيادات الصديقة للشباب والمراهقين عبر الخط الساخن 15335.

وزارة الصحة قطاع الرعاية الدكتور حسام عبدالغفار الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض

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