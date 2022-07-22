أسامة خليل: قمة الأهلي والزمالك لا تخضع لأي توقعات

قال أسامة خليل نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، مباريات القمة بين فريقي الأهلي والزمالك لا تخضع لأي توقعات، لافتا إلى أن مستويات اللاعبين متقاربة باستثناء بعض الظواهر الفردية التي تمتلك شيئا من المهارة.

مستوى متقارب

وأضاف أسامة خليل نجم نادي الإسماعيلي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الوضع الفني للأهلي والزمالك متقارب وخسارة المارد الأحمر من فريق بيراميدز لا يمكن أن نعول عليها.

دوافع الفارس الأبيض

تابع ومنتخب مصر السابق، "أدى النادي الأهلي مباراة قوية، ودوافع الفارس الأبيض يريد أن يوسع الفارق بينه وبين النادي الأهلي، مشيرا إلى أن كلا الفريقين يمتلك الدوافع للفوز".