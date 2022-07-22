الرئيس السيسي يتوجه إلى باريس بدعوة من نظيره الفرنسي

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السيسي وماكرون
السيسي وماكرون
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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء نظيره الفرنسي.

تأتي الزيارة تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس السيسي بزيارة بلاده وعقد قمة ثنائية.

 

تفاصيل زيارة السيسي إلى فرنسا

وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول عددًا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية فضلًا عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.

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