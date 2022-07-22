عاجل.. " الإسكان" تطرح وحدات سكنية جاهزة للاستلام كاملة التشطيب بمساحات مختلفة بالتقسيط

بدء بيع كراسات الشروط الأحد المقبل

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال الجهاز المركزي للتعمير 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، ويتم بيع وحدات كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات مختلفة، نموذج "عصفور الجنة"، وتم تحديد الموقع خلال الإعلن لتكون بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وتتاح معاينة الوحدات كل يوم بموقع المشروع باستثناء يوم الجمعة.



وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن الطرح يتم من خلال الجهاز، ممثلًا في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتبارًا من يوم الأحد 24/7/2022، والمعاينة يوميًا عدا الجمعة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر.



وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه يتم سداد 10 ٪ كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، ويتم سداد دفعة تخصيص 15 ٪ خلال أسبوع من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25 ٪ خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50 ٪ المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقًا لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة تعادل 7 ٪ سنويا، ويتم منح العميل خصم 3 ٪ فى حالة السداد الفورى.

مشروع عصفور الجنة في أكتوبر

طرح الجهاز المركزي للتعمير 127 وحدة سكنية في منطقة أكتوبر ضمن مشروع عصفور الجنة، وتحديدًا بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وبمساحات متنوعة داخل المشروع، وهي مقسمة كالآتي: 76 مترا، 80 مترا، و81 مترا، 137 مترا، ويتراوح سعر المتر ما بين 5702 إلى 6210 جنيهات.

ويمكن للمواطنين التوجه لمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 305 جنيهًا، بداية من يوم 24 يوليو الجاري.

ويتيح الجهاز للمواطنين إمكانية معاينة الوحدات قبل الشراء يوميًا ما عدا الجمعة، لتحديد موعد لزيارة مقر المشروع.

هناك أكثر من نظام للسداد، وهي كالآتي:

الأول: سداد 10% من قيمة الوحدة كجدية الحجز، ويأتي بعد التخصيص دفع 15% من قيمة الوحدة، وعند الاستلام يتم دفع 25% دفعة استلام.

ويتم تقسيط الباقي على فترات تتراوح ما بين 5 إلى 15 عام، حسب العميل، وإمكانياته المادية، مع التأكيد أنه قد توجد زيادة 7% في قيمة الوحدة، ويتم دفع باقي قيمة الوحدة بأقساط شهرية.

أما النظام الثاني فهو السداد الفوري، ويتم في تلك الحالة دفع 50% من قيمة الوحدة، على أن يتم سداد باقي قيمة الوحدة خلال 3 أشهر من تاريخ التخصيص، ويتم منح العميل خصم 3% من قيمة الوحدة.

وزارة الإسكان تطرح محلات تجارية بمساحات مختلفة



أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح 14 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح من "21 م2: 101 م2"، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من "33 م2: 63 م2" بالمناطق المختلفة بالمدينة، بجانب طرح كافيتريا بمحطة نهاية الخطوط بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 26-7-2022.

وقالت إنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، لمن يرغب من المواطنين في التقدم لحجز المحال والوحدات والكافيتريا، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة وفرص العمل لقاطني المدينة.