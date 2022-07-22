عاجل.. تطور جديد بشأن ملف الراحلين عن الزمالك

حسم مسؤولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم القادم.

الزمالك يرفض رحيل الشباب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وصول عدة عروض محلية لعدد من لاعبي الشباب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، إلا أن الادارة رفضت رحيلهم.

وأوضح المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء رفضوا رحيل اللاعبين الذى تم تصعيدهم من فرق شباب الزمال، وانضموا إلى الفريق الأول مع المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وأكمل المصدر لافتا إلى أن إدارة نادي الزمالك تعتبر اللاعبين الشباب هم نواة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في المستقبل كونهم أبناء القلعة البيضاء.

وأتم المصدر موضحا أن المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا تمسك بشباب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض من أجل اكتساب خبرات كبيرة في المرحلة المقبلة.