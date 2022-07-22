عاجل.. تطور جديد بشأن ملف الراحلين عن الزمالك

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك
Advertisements

 

حسم مسؤولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم القادم.

الزمالك يرفض رحيل الشباب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وصول عدة عروض محلية لعدد من لاعبي الشباب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، إلا أن الادارة رفضت رحيلهم.

txt

نجم الزمالك يقترح بدائل مناسبة لمنافسة الشناوي في الأهلي

وأوضح المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء رفضوا رحيل اللاعبين الذى تم تصعيدهم من فرق شباب الزمال، وانضموا إلى الفريق الأول مع المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وأكمل المصدر لافتا إلى أن إدارة نادي الزمالك تعتبر اللاعبين الشباب هم نواة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في المستقبل كونهم أبناء القلعة البيضاء.

وأتم المصدر موضحا أن المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا تمسك بشباب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض من أجل اكتساب خبرات كبيرة في المرحلة المقبلة.

نادي الزمالك الزمالك مرتضى منصور الانتقالات الصيفية الراحلين عن الزمالك

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك المُقبلة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر النسخة الجديدة 2022
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل| المستشار تركي آل الشيخ يبيع منزله وعقاراته في مصر بشكل مفاجئ

عاجل.. تطورات جديدة بشأن تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي

الزمالك يخطف الأهلي بهدفين ويحصد لقب كأس مصر

عاجل.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى سارة بشأن بديل بن شرقي

عاجل.. هجوم ناري من جماهير الأهلي ضد لاعبي الفريق خلال مران اليوم

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري

عاجل.. فرمان ناري من سواريش بعد خسارة الأهلي نهائي كأس مصر

عاجل.. أمريكا تصدم حلفاؤها بشأن النفط الروسي