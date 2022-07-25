سينتيا خليفة لـ"الفجر الفني" الفن آلة قوية في تسليط الضوء على القضايا المهمشة.. ومصر مجال تحقيق حلمي (حوار)



ممثلة موهوبة استطاعت أن تلفت الأنظار إليها، عند مجيئها إلى مصر وشاركت في العديد من الأعمال الفنية المصرية وكانت من أبرزها، مشاركتها مع الفنانة الكبيرة يسرا، تتخوضخوض حالياً تجربة مصرية جديدة مع الفنان ماجد المصري، كما تشارك في فيلم عالمي، وفي هذا الحوار تحدثت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لـ"الفجر الفني"، عن مشاركتها في القصة الأولي من مسلسل "حدث بالفعل"، وهو مسلسل مصري ينتمي إلى نوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي وتسلط الضوء على الأمراض النفسية وأسبابها.

سينتيا خليفة

كواليس ترشيحها لـ"حدث بالفعل"



وقالت الفنانة اللبنانية" إنه تم ترشيحها لـ"حدث بالفعل "، من قبل المخرج فادي النجار، وما حمسها للمشاركة هو أن الكتابة والقصة مميزين، والمخرج جديد وتفكيره متقدم، وعندما تحدثت معه شعرت أن العمل جذاب وتحمست لتكون من ضمن فريق العمل".

تفاصيل شخصيتها في المسلسل



وعن تفاصيل الشخصية التي تقدمها خلال أحداث"حدث بالفعل "، قالت "الشخصية جديدة ومتميزة ويوجد بها تحدي كبير مثل جميع الشخصيات التي قدمتها من قبل، وبدون حرق في الأحداث، فأنا أجسد دور إمرأة معاصرة وذكية".

سينتيا



سينتيا خليفة: الفن آلة قوية

وعن أن القصة تسلط الضوء على الأمراض النفسية وأسبابها، قالت سينتيا خليفة، "الفن آلة قوية جدا لوصف أي رسالة أو معلومة إلى الجمهور، لأن القصص التي توجد في الأعمال الفنية هي مشاكل حقيقية موجودة في الواقع، والفن يحاول تسليط الضوء عليها، ولأن الأمراض النفسية من أكثر المواضيع الحساسة الموجودة في المجتمع، كان لابد من تسليط الضوء عليها.

تعاونها مع ماجد المصري

وعن التعاون مع الفنان المصري ماجد المصري، الذي يتصدر بطولة القصة الأولي من مسلسل "حدث بالفعل"، قالت الفنانة اللبنانية "سعدت جداً بالتعاون مع الفنان ماجد المصري، وتعد هذه التجربة من أحلى التجارب لي في مصر، وكنا أغلب الوقت في تحدي ومشاهدي مع ماجد فيها كيميا وتفاهم، وكان دائماً يعطيني نصائح وتعلمت منه الكثير.



انطلاقتها في مصر

وكشفت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، أن انطلاقتها الحقيقية في مصر، كانت من خلال مسلسل "حرب أهلية"، مع الفنانة المصرية يسرا، مضيفة إلى إنها كانت تحب التمثيل منذ الصغر، لذلك وجدت الدعم والمساندة من قبل عائلتها وهي في عمر العشر سنوات.



وأضافت سينتيا خليفة أن مصر تمثل لها بلدها الثانية، ومجال تحقيق حلمها، ومصدر عملها، وأصبحت بداخلها لاتستطيع الاستغناء عنها.

سينتيا خليفة



الخطوط الحمراء:

قالت سينتيا خليفة إنها ليس لديها خطوط حمراء في مجال التمثيل، لأنها فنانة حرة وتؤمن بأن الفن حر، وأن التحفظات تكون على جودة العمل، وليس على الدور والشخصية، ولكن في نفس الوقت فإنها تبتعد عن الابتذال.

وأشارت إلى أن الجرأة في الأعمال الفنية، هي أن تقدم شيء، يخشي الناس من الحديث عنه، والجرأة في الفنان هو تقديم الشخصيات المختلفة والجديدة، وأن يقدم مواضيع مهمة مهما كانت جرأتها.

العالمية:

وختمت الفنانة اللبنانية حديثها مع "الفجر الفني" عن أعمالها الفنية الجديدة، قائلة "أستعد لفيلم Sicilian Holiday للمخرجة الإيطالية ميكايلا سكولاري والمنتج الحائز على جائزة الأوسكار آدم ليبزيج في الربع الأخير من العام الحالي.