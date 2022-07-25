قبول دفعة جديدة بالكليات الحربية.. الشـروط والتخصصات المطلوبة

صدق الفريق أول محمد زكـى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عـن قبـول دفعة جديـدة بالأكاديمية العسكرية الحربية مـن حملة الثانوية العـامة والثانوية الأزهـرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية والذي أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى:

الكلية الحربية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ( العلمــى والأدبى )

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عن 21 سنة

أن تكون النسبة المئوية للمجموع القسم العلمى 70% فأكثر - القسم الأدبى 75% فأكثر

وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية )

يمنح الخريج درجة ( بكالوريـوس العلـــوم العسكريـــة - بكالــوريوس الإقتصـاد والعلـوم السياسيـة )

التخصصات المطلوبة

تربية رياضية

تجارة

حقوق

زراعة

الإعـــــلام والصحافه

إقتصــاد وعلــوم سياسية

كلية خدمة إجتماعية

لغات ( إنجليزى / عبرى/ روسى / فرنسى / صينى ) - من كليات ( أداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة )

الآداب ( إعــــلام - علــم نفــس - اجتماع - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية )

الشروط الخاصة بالمؤهل:

-أن يكون حاصل على تقديـــــــــــر جيد فأعلى

-أن لا يزيد السن عند الإلتحاق عن (24) سنة فى 1/11/2022 م

-أن يكون حاصلًا على المؤهل الجامعى فى عام 2022 أو 2021 فقط

-أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام دراسى ( ميلادى )

الشروط العامة للقبول

أن يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية (عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى)

أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة ( الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى ) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام ( 2022 /2021 )

أن يكون الطالب مُقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2021

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف

أن يكون الطالب حَسن السير والسلوك

أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية

ألا يكون الطالب قد إستقال أو فُصل تأديبيًا من أى ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية / مدنية

ألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية

ألا يقل الطول عن ( 170 سم ) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى ( 158سم ) كحــد أدنـــى

أن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعــة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقتة الطبية

أن يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم إجتيازه الإختبار

أن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع ( 7.5 متر ) / دون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز

أن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية

أن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقًا لتقييم لجنة الإختبار

أن يجتاز الطالب بتفوق إختبار المعلومات العامة

أن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلى ( اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى ).

وأن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة )

يُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجده بالكلية، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا أو الأكاديميات)