تعرف على رابط موقع التقديم في كلية الشرطة 2022

عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، منذ يوم الخميس الماضي، تزايدت معدل معدل البحث في موقع “جوجل” على موعد تقديم كلية الشرطة، حيث تبدأ الكلية في تلقي أوراق الطلاب بداية من شهر أغسطي المقبل.

ومن المقرر فتح باب التقديم إلكترونيا لخريجي الثانوية والكليات تدريجيا على الموقع الرسمي من هنـــــــــا.

الحد الأدنى للقبول بكلية الشرطة 2022

وحددت كلية الشرطة، أن الحد الأدنى لقبول دفعة جديدة هذا العام سيكون 65 % للعام الحالي أو العام الماضي وذلك من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها.

كما حددت أكاديمية الشرطة أن الحد الأدنى لقبول الحاصلين على ليسانس الحقوق، وبكالوريوس التربية الرياضية، هو تقدير مقبول، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد.

موعد تقديم كلية الشرطة

1- خريجي ثانوي عام 2021 وخريجي جامعات 2021 بداية من 1 أغسطس وحتى 18 أغسطس 2022.

2- خريجي ثانوي عام 2022 بداية من 4 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2022.

3- خريجي جامعات 2022 بداية من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر.

طلاب كلية الشرطة

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شروط القبول بكلية الشرطة 2023/2022

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

6- لا يقل طول القامة علو 170 سم.

7- لا يزيد السن في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية.

8- استكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية.

9- اجتياز الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة.

10- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

خريجي كلية الشرطة

اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة 2023/2022:

1- اختبار القُدرات

هو اختبار مبدئي وموضوعي ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة.

2- اختبارات المقاس والقوام

يتم قياس طول وعرض صدر الطالب للمتقدمين لقسم الضباط المتخصصين للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة.

3- الكشف النفسي

يتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

4- الاختبار الرياضي

يؤدي الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

طلاب كلية الشرطة

5- كشف السمات: في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

6- اختبار الكشف الطبي

يضم مجموعة من الكشوف على المتقدم.

7- لجنة الاختيار (الهيئة)

عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح، يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

8- الكشف الطبي المتقدم

يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة وهي: موجات صوتية على "القلب – البطن" رسـم مـخ كهربائي مقياس سمــع تقليدي فحص نسبة السكر بالدم "صائم – مفطر" وظائف الكبد والكليتين الكشف العقاقير والمواد المخدرة.