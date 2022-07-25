أداء متباين للبورصة اليوم.. والمؤشر الرئيسي يتراجع للجلسة الثانية



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.307 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 9237 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1693 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 11363 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3737 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2672 نقطة.



رأس المال السوقي

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة 622.3 مليار جنيه، مقابل 624 مليارًا في ختام تعاملات الأحد.

وأمس الأحد فقد EGX30 في نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع 0.15% وأغلق عند 9276 نقطة.

وتوجه المستثمرون المصريون والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بنحو 190.99 مليون جنيه، و34.2 مليون على التوالي، فيما قصد الأجانب البيع بصافي قيمة ببيع بلغت 225.2 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 822.6 مليون جنيه والكمية 390.95 مليون ورقة منفذة على 34.1 ألف عملية.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا



وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، أجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 19.98% ليغلق عند 14.83 جنيه، يليه العربية للصناعات الهندسية بنسبة 12.72%، عند 0.824 جنيه، ثم سهم سبيد ميديكال بارتفاع 10.02% ليغلق عند 0.593 جنيه.

وفي المرتبة الرابعة جاء سهم الدلتا للسكر بارتفاع 8.36% ليغلق عند 12.44 جنيه، وخامسًا إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 7.76 عند 2.5 جنيه للسهم.

بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 4.7%، عند 1.824 جنيه، يليه رواد السياحة – رواد بنسبة تراجع بلغت 4.61% عند 14.91 جنيه، ثم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 4.42% عند 88.01 جنيه للسهم.

وحلّ في المرتبة الرابعة سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة انخفاض 3.93% مغلقًا عند 11 جنيها للسهم، وخامسًا شركة جي بي أوتو بنسبة تراجع 3.3% ليغلق عند 2.93 جنيه.



وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهما؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، بي أي جي للتجارة.



وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سيناء فارما، السويدي إليكتريك، شراء الأولى 375 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.32%، والثانية مليون سهم، والثالثة 300 ألف سهم بنسبة 0.014% من رأسمال الشركة.



في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، العربية لإدارة وتطوير الأصول، 20.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، البدر للبلاستيك 22 مليون سهم، 42.8 ألف سهم، على التوالي.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اودن للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، شركة مستشفى كليوباترا، 334 ألف سهم، 75 ألف سهم، 526 ألف سهم، 300 ألف سهم، 132.9 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 53.5 ألف سهم، 132.9 ألف سهم، على التوالي.



وفي سياق منفصل أعلن البنك التجاري الدولي، عن نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وبلغت الإيرادات المجمعة بنسبة 16% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق مصحوبة بارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 17%، كما ارتفع صافي الدخل بخلاف العائد بنسبة 1%، وانخفضت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 9% لتسجل 20.6% مقارنةً بنسبة 22.7% عن نتائج نفس الفترة من العام السابق.



وحقق البنك التجاري الدولي، صافي أرباح قدرها 7.765 مليار جنيه عن الستة أشهر الأولى من عام 2022، وذلك بارتفاع قدره 28% عن نفس الفترة من العام الماضي.



ومن جهة أخرى قالت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إنه تم مد أجل الحكم بخصوص الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضد شركة بيجو أوتوموبيل، ورد إلى جلسة 31 يوليو.



في سياق آخر قالت شركة المهندس للتأمين، إن مجلس إدارة الشركة سينعقد للنظر في الاستقالة المقدمة داليا خورشيد عضو مجلس الإدارة المستقل، واعتماد الخطة المتوقعة خلال العام المالي 2022/2023.