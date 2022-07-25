عاجل.. وزارة الزراعة تزف بشري سارة حول أسعار البيض

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة حركة الأسواق وأسعار السلع الغذائية الأساسية ورصدت غرفة المتابعة بالوزارة تراجع اليوم في أسعار بيض المائدة في البورصة ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع في الأيام القادمة خاصة بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن وذلك تنفيذا لتكليفات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبعض الوزارات والأجهزة بالتعاون من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف تأثير موجة الغلاء في الغذاء التى يشهدها العالم حاليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.



وأعلنت وزارة الزراعة أنها ستستمر في ضخ كميات إضافية من البيض الابيض والاحمر في كافة منافذها الثابتة والمتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية وبأسعار أقل من السوق وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أمس الأحد، ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والابيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وطرحت الوزارة عدد من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق: ٦٢ جنيه للابيض و٦٤ جنيه الاحمر، امام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الاسعار في محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن طرح كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من انتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة، ومن خلال التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

ومن جهته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات باسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الانتاج، واسترشادا باسعار البورصة، ودون مغالاه، أو التاثير على تكلفه المنتج، وذلك فى اطار عرض اسعار متوازنه تراعى مصالح كل الاطراف.

واشار وزير الزراعة إلى ان البورصة هي أساس تسعير البيض في الأسواق وان المحلات ترفع سعر الكرتونة، لافتا إلى ان ضرورة الاخذ في الاعتبار مصلحة المنتج والمستهلك حتى تستمر صناعة الدواجن، باعتارها صناعة قوية ورائدة.واستثماراتها تبلغ 100 مليار جنيه وتستوعب 2.5 مليون عامل، وتضخ 35 مليون بيضة يوميًا في الأسواق، مستبعدًا فكرة تخزين البيض من المنتجين لبيعه بسعر أكثر، ما ينتج عنه نسبة فاقد أعلى.

كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن إجراءات اتخذتها الوزارة منذ أيام، للتصدى لأزمة ارتفاع أسعار البيض، موضحًا أن هناك منافذ متحركة بالميادين لطرح البيض بأسعار مخفضة.

وقال إن طرح طبق البيض بسعر 62 جنيهًا في المنافذ لمحاربة الغلاء، ليس المبادرة الأولى التي تُطلقها الوزارة.

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن "الوزارة قررت طرح كميات وفيرة من بيض المائدة سواء الأحمر أو الأبيض بأسعار متميزة في المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وهو ما كان له آثار إيجابية حيث بدأت أسعار البيض بالانخفاض".

وزارة التموين تطرح البيض بأسعار مخفضة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من بيض المائدة في الفروع الاستهلاكية التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته تلك السلعة الهامة، حيث تراوحت اسعار طبق البيض من 70 إلى 85 جنيها.

و في هذا الشأن أبرم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والإتحاد الداجني اتفاق بطرح 20 ألف طبق بيض أبيض يوميا بالفروع الاستهلاكية.

و قال اللواء إيهاب عبدالرحمن، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه يتم طرح طبق البيض الأبيض بسعر 65 جنيه في الفروع التابعة للشركة وشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية، حيث تم الاتفاق مع الاتحاد الداجني على نقل بيض المائدة من خلال سيارات نقل الاتحاد إلى الفروع الاستهلاكية.

و من جهته أكد أحمد حواش، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، على أنه يتم توريد نحو 5250 طبق بيض أبيض لكل فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 400 فرع.

و قال حواش أن تلك الكميات التي يتم توريدها بواقع 5 سيارة تريلا حمولة السيارة الواحدة 1050 طبق بيض أبيض، وتتراوح زنة الطبق الواحد 1800 و1900 جرام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على منفذ احمد عرابي بالمهندسين التابع لشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية بحضور رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين.