أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-7-2022.. دعوات للمقاطعة

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 26-7-2022 فى السوق المحلية عند 29 و32 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد،



أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن



وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 35 و37 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا، وتراوح الكتكوت الأبيض بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 4.25 و4.5 جنيه، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 27 جنيهًا.

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 32 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 53 و55 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 53 جنيهًا للمستهلك.

وارتفعت الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 50 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وبلغت الأمهات البيضاء 27 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء





أسعار الفراخ البيضاء:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 32 جنيهًا للكيلوجرام سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 37 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو:

سجلت أسعار الفراخ «ساسو» 50 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي:

سجلت أسعار الفراخ البلدي 36 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 41 جنيهًا.

أسعار الكتكوت اليوم





سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 6.25 جنيه.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى «على وشه» 5.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم





وبلغت أسعار البيض اليوم 67 جنيهًا للطبق الأبيض، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حاليًا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

وسجلت أسعار البيض الأحمر 70 و75 جنيهًا للطبق، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعًا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.



واستقر سعر كرتونة البيض اليوم عند 67 و75 جنيهًا، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

بورصة البيض اليوم



ودارت بورصة البيض اليوم حول 67 و80 جنيهًا، ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.

أسباب ارتفاع سعر كرتونة البيض



قال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الدواجن والبيض، مشيرًا إلى أن المنطقة بالكامل تعاني من نقص من البيض والدواجن مثل السعودية والاردن وتركيا، ولدينا طلبات كبيرة جدًا للتصدير، ولكنن لا نصدر إلى بعض الأشياء الهامشية.



وتابع "العناني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن ارتفاع أسعار البيض والدواجن يرجع إلى تضاعف أسعار الحبوب، خلاف تعرض منتجي البيض لخسائر غير محتملة خلال الفترة الماضية.

تفاصيل دعوات مقاطعة البيض

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع التنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بوزارة الزراعة، إن الوزارة عقدت بروتكولات تعاون مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومع البنك الزراعي المصري أو الاهلي المصري لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار مربي الدواجن.



وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن البروتكولات تستهدف رفع كفاءة العنابر، وتحويلها لنظام التربية المغلق، بحيث يكون الطائر في معزل عن البيئة الخارجية، ويتم توفير كافة العوامل الجوية والمناخية المناسبة.



ولفت إلى أنهم يقدمون وسائل ميسرة لإقراض صغار المربيين، منوها بأن المواطن عليه التوجه للمنافذ الحكومية لشراء احتياجاتهم مثل البيض، معربا عن رفضه لدعوات المقاطعة، حيث أنها دعوات غير مدروسة، قائلا: "كده بنقتل صناعة"، مؤكدا أن المربي ليس مسئولا عن ارتفاع أسعار البيض.

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن والبيض، لكن المتغيرات العالمية تمثل ضغوطًا، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.



وأشار الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن ارتفاع أسعار الحبوب التي تستخدم كأعلاف، هي السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار البيض بالأسواق.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه "على الرغم من الضغوطات والأزمات العالمية، إلا أننا وفرنا الكثير من البيض فى منافذنا، ويصل سعر الكرتونة إلى 62 جنيه لمحاربة الغلاء".



وتابع الدكتور محمد القرش: "لدينا بيض وفير فى مصر، ويتم التنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن من أجل توفير بيض المائدة بأسعار مخفضة فى المنافذ خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنهم حصلوا على البيض بسعر 60 جنيه للكرتونة من المزارع المصرية، وتم طرحه بالمنافذ بـ 62 جنيه، وبالتالى تم القضاء على الحلقات الوسيطة.

الاكتفاء الذاتي من البيض



وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

التموين توفر البيض بمنافذفها

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من بيض المائدة في الفروع الاستهلاكية التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته تلك السلعة الهامة، حيث تراوحت اسعار طبق البيض من 70 إلى 85 جنيها.

و في هذا الشأن أبرم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والإتحاد الداجني اتفاق بطرح 20 ألف طبق بيض أبيض يوميا بالفروع الاستهلاكية.

و قال اللواء إيهاب عبدالرحمن، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه يتم طرح طبق البيض الأبيض بسعر 65 جنيه في الفروع التابعة للشركة وشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية، حيث تم الاتفاق مع الاتحاد الداجني على نقل بيض المائدة من خلال سيارات نقل الاتحاد إلى الفروع الاستهلاكية.

و من جهته أكد أحمد حواش، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، على أنه يتم توريد نحو 5250 طبق بيض أبيض لكل فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 400 فرع.

و قال حواش أن تلك الكميات التي يتم توريدها بواقع 5 سيارة تريلا حمولة السيارة الواحدة 1050 طبق بيض أبيض، وتتراوح زنة الطبق الواحد 1800 و1900 جرام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على منفذ احمد عرابي بالمهندسين التابع لشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية بحضور رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين.



