محمد شياع السوداني يتصدر مؤشرات تريند جوجل في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب ترشحه لرئاسة حكومة دولة العراق، وعقب ساعات من حسم الإطار التنسيقي موقفه باختيار محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، ما زالت بعض الكتل ترفض التوافق عليه.

وكانت أمانة الإطار التنسيقي، أعلنت مساء أمس الإثنين الموافق 25/7/2022،، عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، مؤكدًا أن الاختيار جرى في أجواء إيجابية وبإجماع قادة الإطار التنسيقي.

إلا أن ذلك الاختيار لم يجد حتى اللحظة ردود أفعال رسمية من غالبية الأطراف غير المتحالفة مع الإطار التنسيقي، مثل تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني وباقي الكتل.

فصالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري، اكتفى بنشر صورة لشخص سوداني وهو يصافح ظله، في إشارة إلى عدم تأييد مقتدى الصدر لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أبرز المعلومات عن محمد شياع السوداني المرشح لرئاسة حكومة العراق، وهي على النحو التالي:-

من هو محمد شياع السوداني المرشح لرئاسة حكومة العراق؟

- تولد محافظة ميسان 1970.

- بكالوريوس علوم زراعية.

- أمين عام تيار الفراتين.

المناصب التي شغلها محمد شياع السوداني:

- قائم قمام مدينة العمارة 2004.

- محافظ ميسان 2005.

- وزير حقوق الانسان 2010.

- رئيس الهيئة العليا للمسائلة والعدالة وكالة 2011.

- وزير الزراعة وكالة 2013.

- رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة 2014.

- وزير الهجرة والمهجرين وكالة 2014.

- وزير المالية وكالة 2014.

- وزير العمل والشؤون الاجتماعية 2014.

- وزير التجارة وكالة 2015.

- وزير الصناعة وكالة.2016".

كما يعتبر محمد شياع السوداني من القيادات الداخلية، ولم يسبق له العمل ضمن المعارضة ولا يمتلك إقامة غربية ولم يسبق له العمل في مناصب أمنية.