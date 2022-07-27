العمدة سبورت برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم يلا شوت الجديد بث مباشر برشلونه

يلا شوت الجديد برشلونه مباشر العمدة سبورت مشاهدة برشلونة ويوفنتوس اون لاين قمة ساخنة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية في مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم من خلال متابعة عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان في العالم لما يدور في اللقاء الودي الناري بين الفريقين في ظل مواجهة فنية خاصة ومرتقبة بين قطبي إيطاليا وإسبانيا وإن كان كل منهما في الموسم الماضي لم يظهر على المستوى المأمول لجماهيره فنجد أن الدوري الإسباني ذهب لريال مدريد والدوري الإيطالي ذهب لميلان على حساب طرفي هذه الليلة لذلك فهما يعتبران المباراة الودية اليوم بمثابة أول طريق نحو موسم مختلف بشكل مثالي لدى كلا المدربين سواء تشافي هيرنانديز في الفريق الكتالوني أو ماسيمليانو أليجري في السيدة العجوز ولذلك فإن كل منهما يبحث عن الفوز فقط في ملعب كولتون بول من أجل توجيه رسائل ثقة لجماهيره بعد أن تعاقد يوفنتوس مع آنخيل دي ماريا من باريس سان جيرمان الفرنسي وتعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ الألماني ورافينيا من ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصفقات الجديدة ستكون شعار مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم بحثا عن تحقيق الفوز بعد أن فازت كتيبة تشافي هيرنانديز بالكلاسيكو الودي على حساب ريال مدريد بهدف نظيف فيما اكتسح الفريق الإيطالي نظيره تشبفان بسداسية نظيفة في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.





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من المقرر أن تكون هذه المواجهة الإسبانية الإيطالية في الساعة الثانية والنصف صباحًا حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت السعودية ويتم نقلها لكل هواة الكرة في العالم من خلال القناة الرياضية الرابعة العراقية عبر تردد القناة العراقية الجديد.





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تشكيل برشلونة المتوقع ضد يوفنتوس

في حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: جوردي ألبا الظهير الأيمن - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - سيرجينيو ديست في مركز الظهير الأيسر.

في خط الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري.

في خط الهجوم: رافينيا دياز - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي.





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تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد برشلونة اليوم

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

في خط الدفاع: خوان كوادرادو في الظهير الأيمن - دانييلي روجاني - جليسون بريمر - أليكس ساندرو في الظهير الأيسر.

في خط الوسط: بول بوجبا كلاعب ارتكاز - مانويل لوكاتيلي - نيكولو فاجيولي.

في خط الهجوم: آنخيل دي ماريا الوافد من باريس سان جيرمان الفرنسي - مويس كين - ماركو دا جراكا.

