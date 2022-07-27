آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي
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انضم لاعب جديد من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمستشفى الفريق الحافلة بالعديد من اللاعبين المصابين في الفترة الأخيرة، وهو اللاعب عمرو السولية.


إصابة عمرو السولية
 

وكان عمرو السولية نجم وسط المارد الأحمر، تلقى إصابة قوية في المباراة التي جمعت بين فريقه، وفريق الجونة ضمن منافسات الجولة ال26 من الدوري المصري، ليغادر على أثرها الملعب في الشوط الثاني.


حجم إصابة عمرو السولية
 

وكشف مصدر طبي بالنادي الأهلي أن اللاعب أصيب بتمزق في العضلة الخلفية، منا يتطلب علاج يتراوح من 4 إلى 6 أسابيع على الأقل، ليحصل بعدها على راحة ثم خضوع لبرنامج تأهيلي.

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نهاية الموسم للسولية مع الأهلي
 

وهذه الإصابة تعني انتهاء موسم السولية مع الأهلي، حيث أنه لم يشارك مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، لتكون صدمة قوية للأهلي هذه الفترة.


نتيجة مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري
 

وفي سياق آخر نجح الأهلي في تحقيق الفوز في مباراته أمام الجونة، وذلك ضمن منافسات الجولة ال26 من مسابقة الدوري، لتنتهي بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين دون رد.


موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
 

ويستعد الأهلي لمواجهة جديدة في الدوري أمام مصر المقاصة، وذلك غدا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر.


موقف الأهلي في الدوري المصري
 

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة، وذلك من خلال 24 مباراة حقق فيهم الفوز في 15 مباراة، بينما حقق التعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مواجهات.

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