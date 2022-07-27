موعد مباراة الأهلى والمقاصة اليوم في الدوري المصرى والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلى والمقاصة، يخوض النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء الموافق الـ27 من يوليو 2022، مواجهة مهمة أمام نظيره مصر المقاصة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي

ويتساءل الكثيرون عن موعد مباراة الأهلى الذي يحل ضيفا ثقيلا على نظيره مصر المقاصة في المباراة التي يستضيفها ستاد الكلية الحربية في الجولة 27 لمسابقة الدوري بعد الفوز على الجونة بهدفين دون رد في آخر مبارياته بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري

وينطلق موعد مباراة الأهلي والمقاصة في تمام التاسعة مساء اليوم لأربعاء على ملعب ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري والتي يدخلها المارد الأحمر رافعا شعار لا بديل عن الفوز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاصة

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس موعد مباراة الأهلي والمقاصة اليوم الأربعاء فى الدورى المصرى،ونقل المباراة مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية، في الموعد المحدد للقاء.

غيابات الأهلي أمام مصر المقاصة في مباراة اليوم

ويفتقد النادي الأهلي في مباراته اليوم أمام مصر المقاصة لجهود عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى وطاهر محمد طاهر الذي أصيب في العضلة الخلفية ومحمد شريف بسبب إصابته في العضلة الضامة وكوكا لإصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية بسبب الإصابة العضلية التي ألمت به في آخر المواجهات.

نتيجة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدور الأول

انتهى اللقاء الذي جمع الأهلي ومصر المقاصة الدور الأول بفوز "الشياطين الحمر" بأربعة أهداف دون رد سجل ميكيسونى هدفين بينما أضاف حسين الشحات وزياد طارق هدفًا لفريقهما.

ظروف مباراة الأهلي ومصر المقاصة

وتأتي مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الجولة الـ27 من بطولة الدوري في ظروف استثنائية وصعبة على المارد الأحمر الذي يدخل اللقاء وهو بالمركز الثالث بالترتيب، ويسعى إلى تحقيق الفوز في كافة المباريات المتبقية مع أمل تعثر الزمالك صاحب الصدارة.

وعانى النادي الأهلي في مبارياته السابقة في بطولة الدوري، مع توالي المباريات بشكل مضغوط، ما تسبب في حالة إرهاق كبيرة لعدد كبير من اللاعبين الذين بدوا في حال سيئة، ما انعكس على الأداء والنتائج.