الأصاد الجوية: طقس اليوم شديد الحرارة بهذه المناطق

كشفت الأصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث يسود البلاد اليوم طقس شديد الحرارة على عدة مناطق.

طقس اليوم شديد الحرارة بهذه المناطق

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا.

كما تتوقع الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا.

حالة الطقس

طقس اليوم.. رياح نشطة وارتفاع نسبة الرطوبة

وأكدت الأرصاد الجوية على تعرض البلاد لنشاط للرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

طقس اليوم.. شبورة مائية بهذه المناطق

ومن المنتظر أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة، اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة.