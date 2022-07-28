يوسف بائع الفريسكا مطلوب على جوجل بعد إعلان وفاته

يوسف بائع الفريسكا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، تظهر بعض النماذج الشابة المشرفة، التي تثبت أن من أراد العمل والاجتهاد لن يقف عند حد من أجل تحقيق مستقبله.

يوسف بائع الفريسكا

ويعتبر يوسف بائع الفريسكا شاب من اللذين كافحوا وجدوا واجتهداو حتى نالوا شهرة واسعة، وكان وجهة المعجبين وأكبر البرامج التي حل ضيفا عليها، بعدما اشتهر بـ "اشيك بائع فريسكا".

وفاة يوسف بائع الفريسكا

وتعرض رواد التواصل الاجتماعي لصدمة كبيرة عقب إعلان خبر وفاة يوسف بائع الفريسكا أشهر بائع في مصر، في مفاجأة لم يكن يتوقعها أحد، لتشتعل مواقع التواصل.

خبر وفاة يوسف بائع الفريسكا

واشتعلت مواقع التواصل بعدما تأكد خبر وفاة يوسف بائع الفريسكا وعلى أهالي منطقة رشدي بمحافظة الإسكندرية، في حادث تصادم أسفر عن وفاته، بعد حدوث نزيف حاد له.

شهرة يوسف بائع الفريسكا

واشتهر يوسف بائع الفريسكا في بداية الأمر بمنطقة رشدي، حيث كان يبيع وهو مرتديا ملابس أنيقة وبدل كاملة وكرافتات، في منظر يبهج الراغبين في الشراء، لينتشر بسرعة ويصبح أحد المشاهير.

تفاصيل وفاة يوسف بائع الفريسكا

وتوفى يوسف بائع الفريسكا بعدما استقل سيارة رفقة أحد أصدقائه على طريق العلمين بالساحل الشمالى حيث صطدمت بسيارة أخرى ما تسبب فى إنقلاب السيارة، وتم نقل يوسف وصديقه إلى مستشفى الحمام العام، ولكن لفط أنفاسه الأخيرة وتوفى فى الحال نتيجة نزيف حاد لم يستطيع الأطباء إيقافه.

عمر وابنة يوسف بائع الفريسكا

وتوفى يوسف بائع الفريسكاعن عمر ناهز الـ32 عاما، ولديه طفلة تسمى "نيلى"، وكان يعمل ليلا ونهارا لكى يجد قوت يومه وسط تشجيع من زوجته وأسرته ومحبيه، الذين اعتادوا الشراء منه.

أسرة يوسف بائع الفريسكا

وتلقت أسرة يوسف بائع الفريسكا خبر وفاته بحالة من الصدمة والحزن الشديد، وهو ما قاله شقيقه، الذي أكد اتصال مستشفى الحمام بهم بعد الحادث بساعتين ليخبروه بوفاة شقيقه متأثرا بنزيف حاد لم يستطع أحد إيقافه ليفارق الحياة.

عمل يوسف بائع الفريسكا

وعمل يوسف بائع الفريسكا في المجال بعد وفاة والده واستمر بالعمل لمدة 18 عاما حتى وفاته، كما يمتلك سجلا تدريسيا مميزا بعدما حصل على منحة من الجامعة البريطانية في 2016 بإدارة الأعمال.

يوسف بائع الفريسكا وترك الوظيفة

كما اشتغل يوسف بائع الفريسكا فى خدمة العملاء لفترة فى إحدى شركات المحمول إلا إنه ترك الوظيفة لأنه وجدها غير مناسبة له ولمصروفاته، ليقرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا، وهو ما نجح فيه بالفعل.

حادث يوسف بائع الفريسكا

وعمل يوسف السيد راضي الشهير بـ يوسف بائع الفريسكا في الإسكندرية وبعض المدن الساحلية خلال فترات الصيف، كما اشتغل بالقاهرة وأصبح له كثير من الزبائن الذين ارتبطوا به، بسبب طريقته المميزة.