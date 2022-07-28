لينك موثوق| كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة يمكن الاستعلام عنها بالاسم فقط من خلال لينك موثوق توفره بوابة الفجر، حيث تستعد الكنترولات لانتهاء أعمال التصحيح ورصد ومرجعة الدرجات والتقديرات النهائية، ثم إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2022 سواء من الشعبة العلمية أو الأدبية.

وحرصا من بوبة الفجر الإلكترونية على توفير كافة خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط، كما وفرت لينك موثوق يسهل عملية البحث، على النتيجة، حيث بدأ العد التنازلي واقتربت من الظهور.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

1- يمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في الأسبوع الأول من أغسطس.

2- يمكنك الحتفاظ برقم الجلوس حتى تحصل على النتيجة من خلاله.

3- اضغط على هذا الرابط وتابع التفاصيل

4- اكتب اسمك ورقم جلوسك ورقم هاتفك المحمول وبريدك الالكتروني واسم الشعبة والرقم القومي.

5- وبعد معرفة النتيجة في حالة كنت ناجح ستنتظر التنسيق وتنتقل للمرحلة الجامعية.

6- وفي حالة كنت راسب ستنتظر امتحانات الدور الثاني المقررة في 20 من أغسطس.

7- المجموع سيظهر بدرجات المواد وليس بالتقدير النهائي فقط

8- المجموع الكلي لدرجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022 هو 410 درجات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة هذا العام

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعى معرفة المواعيد فهو مروج للإشاعات ولا توجد له أي مصداقية.

وقد استهدفت أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2022، قياس المستويات العليا للتفكير المتمثلة في الفهم والتطبيق والتحليل، مما أظهر في نتيجة الثانوية العامة المستويات بشكل أوسع وحددت الطلاب عالية المهارة أكثر عن باقى زملائهم.

التظلمات على نتيجة الثانوية العامة خطوات التقديم والرسوم المطلوبة

1- التقدم بطلب التظلم بعد 15 يوم من اليوم التالي لإعلان النتيجة.

2- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا.

3- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم (٣٠٠ جنيه) لكل مادة.

4- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًّا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الدور الثاني

ومن هنا تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام في السطور التالية، جدول امتحانات الدور الثاني من نتيجة الثانوية العامة 2022، فبعد النتهء من ظهور لنتيجة وفي حالة كان هناك حالات رسوب يتقدم الطلاب للمذاكرة ويبحث عن المواد الرسب فيها واليوم المقرر للامتحان وبالتوفيق لجميع الطلاب.

اليوم المادة

السبت 20 أغسطس اللغة العربية والتربية الدينية الأحد 21 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية الاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية الثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء الأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ الخميس 25 اغسطس اللغة الأجنبية الأولى السبت 27 اغسطس الكيمياء والجغرافيا الاحد 28 أغسطس الديناميكا الاثنين 29 اغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل الثلاثاء 30 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا

آخر يوم امتحانات ثانوية عامة

ويذكر أن الطلاب انتهوا من ماراثون الثانوية العامة في 21 من يوليو الجاري، حيث أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة "الأحياء"، كما أدى طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، وأدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة "الفلسفة والمنطق".