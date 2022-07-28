عاجل.. ننشر أسماء العشرة الأوائل على القسم العلمي في الثانوية الأزهرية.. حصلوا على أكثر من 99%

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر اليوم الخميس اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).

و ننشر أسماء الطلاب العشرة الأوائل على القسم العلمي:

الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسانين، منطقة الشرقية الأزهرية (معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي)، المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 649 (99.85%).

الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، منطقة جنوب سيناء الأزهرية (معهد طور سيناء النموذجي) المركز الأول مكرر بمجموع درجات 649 (99.85%).

الطالبة ريهام محمد إسماعيل متولي محمد، منطقة القليوبية الأزهرية (معهد فتيات طحانوب) المركز الثالث بمجموع درجات 648 (99.69%).

الطالبة آلاء السعداوي محمد إبراهيم أبوسعدة، منطقة الغربية الأزهرية (معهد فتيات الجميزة)، على المركز الرابع بمجموع درجات 647 (99.54%).

الطالبة آلاء محمد شحاته علي الشامي، منطقة البحيرة الأزهرية (معهد فتيات كفر الدوار) على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

الطالب عبد الرحمن أحمد السيد نبوي أبو العزم، منطقة الشرقية الأزهرية (معهد عاصم نجيب جويفل النموذجي)، المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

الطالب عبد الرحمن عادل محمد محمد الدغيدي، منطقة الدقهلية الأزهرية (معهد أجا) على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

الطالبة علا فضل محمد محمد رزق، منطقة الدقهلية الأزهرية (معهد فتيات الضهرية) المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

الطالب عمر هيثم محمد محمود، منطقة القاهرة الأزهرية (معهد العبور النموذجي)، المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

الطالب هاشم محمود محمد عبد العزيز حسن، منطقة الشرقية الأزهرية (معهد صبيح) المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

الطالبة يسرا عبدالملك عبد الملك تركي، منطقة المنوفية الأزهرية (معهد فتيات دلهمو) المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).