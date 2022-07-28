أسعار اليورو فى ختام تعاملات اليوم الخميس 28-7-2022

فى ختام تعاملات اليوم استقرت أسعار اليورو مقابل الجنيه، بعد أن تراجعت خلال تعاملات الأسبوع حيث سجل في متوسط تعاملات البنك المركزي نحو 19.16 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع.

أسعار اليورو في البنوك اليوم



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.12 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.06 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.27 جنيه للشراء.



19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.12 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.16 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

txtسعر اليورو مقابل الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الإثنين 25-7-2022

txtماذا حدث في سعر اليورو مقابل الجنيه بعد رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة؟

الفيدرالي الامريكي يرفع الفائدة 75 نقطة اساس:

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 9.1% على أساس سنوي، متجاوزًا تقديرات بوصوله إلى 8.8%. ليكون المعدل الأسرع في الارتفاع منذ ديسمبر 1981.

كان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قال، عقب الاجتماع الماضي في يونيو، إنَّ اجتماع يوليو قد يقرر زيادة أخرى كبيرة في معدلات الفائدة تتراوح بين 0.5% إلى 0.75%، ضمن معركة البنك لمواجهة معدلات التضخم التاريخية، وهو ما يجعل قرار اليوم الأربعاء ضمن توقُّعات الأسواق، فيما أشار إلى أنَّ معدلات الفائدة قد تصل لما بين 3 و3.5% بنهاية العام الجاري، مما يعني أنَّ أمامه مدى للزيادة يصل لنحو 1% خلال الاجتماعات القادمة حتى ديسمبر.

ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الآونة الحالية حول المسار المستقبلي للفائدة الأمريكية، مشيرًا لانفتاح الفيدرالي على مزيد من رفع الفائدة في المستقبل، لمواجهة معدل التضخم المرتفع. كما يقر جيروم باول بأن هناك تباطؤًا في النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول نتيجة ارتفاع الأسعار لمستوى تاريخي وتشدّد البنك المركزي بصورة عنيفة لمواجهة التضخم، وتشير مؤشرات تتبّع النشاط الاقتصادي، مثل مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الشهير، للناتج المحلي الإجمالي "جي دي بي ناو" (GDPNow) إلى أنَّه سينكمش مجددًا في الربع الثاني عندما يتم إصدار البيانات في 28 يوليو.

قال باول في شهادته نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ قبل شهر: "الاقتصاد الأميركي قوي للغاية، وفي وضع جيد للتعامل مع سياسة نقدية أكثر تشددًا". ولدى سؤاله عن الركود، قال إنَّ ذلك "كان بالتأكيد احتمالًا. هذه ليست النتيجة المقصودة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أنَّ الأحداث التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية جعلت من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيق الهبوط اللطيف الذي يسعى إليه لخفض التضخم ونحو سوق عمل مستدام.

اليورو يرتفع عالميا مع هبوط الدولار:



هبط الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وتعليقات من جيرول باول رئيس البنك المركزي الأمريكي أثارت آمالا بمسار أبطأ لزيادات الفائدة.

وزاد مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي في إطار سعيه لكبح جماح التضخم، لكنه أشار إلى أنه في حين أن سوق العمل ما زالت قوية فإن مؤشرات اقتصادية أخرى ضعفت.

وارتفعت العملة الخضراء في بادئ الأمر عقب بيان مجلس الاحتياطي لكنها سرعان ما عكست مسارها وتراجعت مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في حين قفزت الأسهم في بورصة وول ستريت بعد تعليقات باول.

وهبط مؤشر الدولار 0.756 بالمئة إلى 106.310 مع صعود اليورو 0.97 بالمئة إلى 1.0212 دولار.

وارتفعت العملة اليابانية 0.26 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 136.58 ين للدولار في حين صعد الجنيه الاسترليني 1.25 بالمئة إلى 1.2175 دولار.