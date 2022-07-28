يلا شوت الزمالك.. بث مباشر مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم 28/7/2022 بالدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر لايف بث مباشر مباراة الزمالك وفيوتشر صراع ناري بين الزمالك وفيوتشر اليوم في إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري المصري حيث المواجهة القوية بين الفريقين على استاد السلام في ظل حالة النشوة من الانتصارات لدى كل منهما بجانب رغبة الفريق الأبيض في الاستمرار على الصدارة والابتعاد أكثر وأكثر عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والأهلي صاحب المركز الثالث خاصة أن المنافسين كانا قد فازا على البنك الأهلي ومصر المقاصة وهو ما يضع الضغوط على جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض في هذه المواجهة خاصة أنه يواجه فريقا معظمه من لاعبي الأهلي ويقودهم علي ماهر الذي سبق له اللعب لنادي الأهلي لذلك فإن كل الأمور ستكون شرسة وحماسية ومن العيار الثقيل في المقام الأول في ظل الصراع المرتقب خلال الجولات المقبلة من الدوري المصري إذا ما نظرنا أن الزمالك سيلعب مع بيراميدز في الجولة المقبلة، والأهلي سيلعب مع المقاولون العرب بعد عبور فخ نادي مصر المقاصة.





موعد مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم





وتنطلق مباراة الزمالك ضد فيوتشر اليوم في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وسيتم نقلها من خلال قناة أون تايم سبورتس إتش دي 1 التي تعنى بكل مباريات الدوري المصري.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر





حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي كمساك ثالث وحسام عبد المجيد ومحمود الونش.

في خط الوسط: أحمد فتوح ومحمد عبد الغني وإمام عاشور وسيد عبد الله نيمار.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري ومحمود عبد الرازق شيكابالا





تشكيل فيوتشر المتوقع أمام الزمالك





في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

في خط الدفاع: جوناثان نجويم ومحمود مرعي وسعد سمير وعمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: غنام محمد وكريم نيدفيد وعربي بدر.

في خط الهجوم: أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد فاروق.



يلا شوت الزمالك مباشر



بالنظر إلى نتائج الزمالك وفيوتشر قبل مباراة فإن الفريق الأبيض تجاوز عقب سموحة في الجولة الماضية بالفوز بهدفين نظيفين ووصل إلى 60 نقطة في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري المصري بينما فاز أبناء علي ماهر على البنك الأهلي برباعية مقابل هدف ووصلوا إلى 42 نقطة في المركز الرابع من الترتيب وهم الأجهز حالا في الفترة الحالية لكثرة الأساسيين والبدلاء بخلاف نادي الزمالك الذي يعاني رحيل أشرف بن شرقي وطارق حامد وهروب رزاق سيسيه وإصابة يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر مما دفع فيريرا للاعتماد على اللاعبين الشباب بعدما فاز الفريق في 19 مباراة وتعادل في 3 ثم خسر 4 مباريات أمام أندية كبيرة مثل الأهلي وسموحة وإنبي وطلائع الجيش.





بث مباشر مباراة الزمالك وفيوتشر