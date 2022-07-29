ارتفاع أسعار النفط مع تضاؤل فرص زيادة الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأوروبية يوم الجمعة مع تحول التركيز إلى اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل وتوقعات بأنه سيخيب الآمال الأمريكية بزيادة الإمدادات.

وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول، التي ينقضي أجلها يوم الجمعة، 2.30 دولار إلى 109.44 دولار للبرميل بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من يوليو تموز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول 2.24 دولار إلى 104.07 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.20 دولار إلى 98.62 دولار للبرميل.

وانخفض العقدان للشهر الثاني بواقع 4.7 بالمئة و6.8 بالمئة على التوالي.

وتوقع مسح أجرته رويترز أن يسجل خام برنت 105.75 دولار للبرميل في المتوسط وأن يسجل الخام الأمريكي 101.28 دولار لبرميل في المتوسط هذا العام.

وسيكون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، أو التكتل المعروف باسم أوبك+، في الثالث من أغسطس آب عاملا مهما في السوق.

وذكرت مصادر في أوبك+ أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر أيلول، لكن مصدران في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج.

وسيكون قرار عدم زيادة الإنتاج مخيبا لآمال الولايات المتحدة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية هذا الشهر على أمل التوصل لاتفاق بخصوص إنتاج النفط.

غير أن محللين قالوا إنه سيكون من الصعب على أوبك+ زيادة الإمدادات في ظل الصعوبات التي يواجهها كثير من المنتجين بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج.

"إيني" تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافي بأبوظبي

أعلنت شركة "إيني" الإيطالي، اليوم الجمعة، عن اكتشاف غاز "مهم" جديد في أول بئر استكشافي في القطاع البحري رقم 2 في أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة، مع اكتشاف موارد إضافية بين 1 و1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز في المكان، وجدت في طبقة أعمق، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

الاكتشاف يأتي بعد طبقات أكثر سطحية نفس البئر المسمى " XF-002"، بإجمالي احتياطات، موجودة في مستويين تترواح بين 2.5 و3.5 تريليون قدم مكعب تم اختبار كلا المستويين للإنتاج وأظهرا معدلات "تدفق" ممتازة؛ يتم تقييم إمكانية التطوير السريع، وفقا للشركة الإيطالية.

تمتلك شركة إيني حصة 70 في المائة وهي المشغل للقطاع البحري 2 في أبو ظبي، بينما تمتلك Pttep النسبة المتبقية البالغة 30 في المائة.

وتتواجد إيني في أبو ظبي منذ 2018. تعمل الشركة في ثلاثة تراخيص للتنقيب ولديها أسهم مع أدنوك في ثلاثة امتيازات تطوير وإنتاج في الخارج: زاكوم السفلي بنسبة 5 وأم شيف ونصر بحصة 10 في المائة وغشا بحصة 25 في المائة.

وأكد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" التزام الشركة بضمان تدفق جديد لإمدادات الغاز الطبيعي.

وقال ديسكالزي "في سياق عدم اليقين وتقلبات السوق، اتخذنا إجراءات سريعة لضمان تدفق إمدادات جديدة"، مضيفا: "بعد الاتفاقات بشأن إمدادات الغاز مع شركائنا في الجزائر والكونغو ومصر في الجزء الأول من العام، دخلت إيني في يونيو مشروع حقل الشمال الشرقي في قطر، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم."

وتابع "في شرق إفريقيا، بدأنا إنتاج الغاز في مشروع Coral South Flng الذي تديره إيني، وهو أول مشروع يستغل الإمكانات الكبيرة لموزمبيق."

وأوضح " في إيطاليا، التزمنا بشكل استباقي بإعادة تخزين الغاز ترقبًا لموسم الشتاء المقبل، وزادت مصافي التكرير لدينا من معدلات المعالجة بشكل كبير لضمان التدفق الكافي للمنتجات البترولية لتلبية طلب السوق".

سجلت شركة "إيني" الإيطالية في النصف الأول من عام 2022 صافي ربح قدره 7.39 مليار يورو وصافي ربح معدّل قدره 7.07 مليار يورو.

جاء ذلك في بيان للشركة الإيطالية بعد موافقة مجلس الإدارة على النتائج الموحدة للربع الثاني والنصف الأول من عام 2022.

وفي الربع الثاني، بلغ صافي الربح المعدل للمجموعة 3.81 مليار يورو، بتحسن قدره 2.9 مليار مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 بمقدار 5.9 مليار في النصف الأول مدعومًا بالأرباح التشغيلية القوية التي بالإضافة إلى ذلك، الأداء الإيجابي لاستثمارات حقوق الملكية المقيمة في حقوق الملكية وانخفاض معدل الضريبة.

فيما يتعلق بإنتاج الهيدروكربونات، تبلغ التوقعات 1.67 مليون برميل نفط مكافئ/ يوم تماشيًا مع التوجيه السابق البالغ 1.7 مليون برميل نفط مكافئ/ يوم، صافي تأثيرات القوة القاهرة وتحديث سيناريو إيني لخام برنت المرجعي إلى 105 دولارات للبرميل في عام 2022.

يقدر بنحو 700 مليون برميل مكافئ من موارد الاستكشاف الجديدة المتوقعة في عام 2022، ارتفاعًا من الهدف السابق البالغ 600 مليون برميل مكافئ.