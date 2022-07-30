حصاد الـ "توك شو".. توقعات سعر الفائدة بمصر ومنخض جوي على الخليج

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها الإعلان عن الموعد المقرر لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، فضلا عن كشف حقيقةارتفاع البنك المركزي سعر الفائدة الاجتماع المقبل.

منخض جوي منخفض على الخليج

قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، في تعليقه على ما تشهده الإمارات والسعودية وبعض دول الخليج بشأن السيول والأمطار الغزيرة وارتفاع درجات الحرارة على القارة الأوروبية، إن هناك تطرف مناخي حصل في المناخ الجوي نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضاف "سعودي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة: "العالم كله يتعرض إلى توزيعات ضغطية وكتل هوائية مصاحبة لهذه التوزيعات لو اتكلمنا على الخليج يتعرض إلى منخفض جوي متعمق".

واستطرد "وصل الضغط الجوي إلى 990 مل بار وهي قيمة منخفضة تنبأ بحالة عدم استقرار شديدة في الأحوال الجوية، مصر في منأى عن التأثر بهذا المنخفض، فهي تتعرض حاليًا إلى طقس شديد البرودة وبدوره أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في الخليج العربي خاصة عند الدوحة".

وأردف "القارة الأوروبية تتعرض إلى امتداد منخفض الهند الموسمي ورياحه شديد الحرارة والمرتفعة في درجة الحرارة عبارة عن خلية مرتفع جوي تؤدي إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على القارة الأوروبية".

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه كان من المقرر أن يطبق الحد الأدنى للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام في شهر يوليو ليصل إلى 2700 جنيه، فتوجهت الدولة إلى تقديم موعد التطبيق في شهر إبريل.

وأشار "البدوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إلى أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يصل إلى 2400 جنيه، ومن المقرر أن يصل إلى 2700 جنيه في يناير القادم، كما يتم عقد اجتماعات مع القطاع الخاص اعتبارا من شهر سبتمبر لبحث آلية التطبيق.

وأوضح أنهم طالبوا من القطاع الخاص أن يطلقوا مبادرة لتطبيق الحد الأدنى للأجور "2700 جنيه" قبل شهر يناير، معلقا: "يعملوا مبادرة منهم وهيكون حاجة كويسة أوي".

توقعات سعر الفائدة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الحديث عن تعامل البنك المركزي المصري مع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل قبل آوانه.

وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إلى أنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 0.5% في اجتماع أغسطس المقبل، منوها بأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحدد أسعار الفائدة على عدة عوامل.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن معدل النمو المتوقع بالولايات المتحدة الأمريكية خلال 2023 أقل من 1% وهو أمر غير مقبول لديهم، منوها بأن اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي تتأثر بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي.

خطاب الخارجية لمجلس الأمن

حذرت مصر، اليوم الجمعة، من أن استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي، مؤكدة أن إثيوبيا أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل أزمة سد النهضة، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.

ووجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

وذكر خطاب الخارجية المصرية بأن القواعد الدولية تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب. وقد أشار وزير الخارجية إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.

لا تهاون في حقوق مصر المائية

كما أكد وزير الخارجية في خطابه إلى مجلس الأمن، على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

وفي هذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري، تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.

وبحسب بيان الخارجية، تشدد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها.