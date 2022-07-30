آمال ماهر تتصدر جوجل بعد حفلها في العلمين.. وتكشف عن أحدث أغانيها

تصدرت الفنانة آمال ماهر تريند جوجل، حيث كشفت عن أحدث أغانيها، في حفلها بمدينة العلمين أمس الجمعة، حيث لاقت ترحيب كبير من الجمهور

بفستان أبيض.. أمال ماهر تخطف الأنظار في حفلها

بدأت آمال ماهر الغناء منذ قليل على المسرح وخطفت الأنظار إليها، حيث ارتدت فستان ستان من اللون أبيض مكشوف الذراعين ويحتوى على تطريز بسيط واكسسوار حول عنقها، كماا حرصت على الظهور بتسريحة شعر بسيطة وتركته منسدل على أحد كتفيها.

آمال ماهر

مشاهير في حفل آمال ماهر

حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور حفل آمال ماهر بالعلمين الجديدة كما حرص اللاعب إبراهيم حسن مدير الكرة الأسبق بنادى الزمالك.

رسالة آمال ماهر لجمهورها في حفل العلمين

وجهت الفنانة آمال ماهر رسالة إلى جمهورها في بداية حفلها الذي أقيم في العلمين الجمعة، وشهد عودتها إلى الساحة الفنية الشكر لدعمها وحضور حفلها، قائلة «معنديش كلام أقوله غير إنكم وحشني جدا..وإن أنا هنا في مكاني»

وتابعت آمال ماهر «أنا هنا بينكم ومعاكم ومنكم، وشكرا على كل شئ، وشكرا على المحبة، وشكرا على الاحترام، شكرا على كل شئ، شكرا على كل حاجة انتوا قدمتهوالي، ويارب أن شاء الله يكون يوم جميل يليق بيكم وبجمهور جميل زيكم».

آمال ماهر تكشف عن أحدث أغانيها

كشفت الفنانة آمال ماهر عن أحدث أغنياتها التي ستطرحها خلال الفترة المقبلة وهي أغنية «ذرة رجولة»، وغنت مقطعا من الأغنية خلال حفلها الذي أقيم مساء الجمعة «ذرة رجولة أو مسئولية أو إنسانية.. حاجات قاموسك مايعرفهاش».

وودعت آمال جمهورها بعد تقديم عدد من أشهر أغانيها وقالت:«لنا لقاء تاني قريب، تصبحوا على خير مش هغيب تاني عنكم خلاص».

وقامت بغناء أغنيتها «طوبة فوق طوبة» وسط الألعاب النارية وتصفيق الجمهور ورفع بعضهم لعلم مصر وتحية آمال.

أزمة آمال ماهر

ظهرت الفنانة آمال ماهر مرة أخرى عقب انتشار جدل كبير وشائعات حول اختفائها دون تبرير حيث فعل الجمهور "هاشتاج" "أين آمال ماهر" الإطمئنان عليها.

فظهرت عبر مقطع فيديو وقالت من خلاله: "جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، وشكرًا لكل الحب والخوف إلى انا حسيته ولمسته منكم ده لأن ربنا بيحبني.

وتحدثت آمال ماهر عن سبب غيابها: "معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون موجودة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".

آخر أعمال آمال ماهر

وكان آخر أعمال آمال ماهر أغنية ماتسبنيش"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي، ومن المفترض أن تعود آمال إلى جمهورها بألبوم جديد خلال الفترة القادمة.