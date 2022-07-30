جامعة الملك سعود تعلن عن بداية التقديم في برامج الدبلومات.. وهذه شروط القبول

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جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود
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نجحت جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، في جذب انتباه جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضًا خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعدما أعلنت عن بداية التقديم في برامج الدبلومات، مما دفع للبحث من أجل معرفة شروط القبول بها والبرامج المتاحة. 

وتعتبر جامعة الملك سعود ضمن إحدى الجامعات الهامة في المملكة العربية السعودية، وأكثر اهتماماتها هو جودة التعليم التي تقدمها لكافة طلابها. 

وتخرج من جامعة الملك سعود الكثير من الطلاب الذين حصلوا على قدر عالي من المعرفة والخبرة، والهدف من الجامعة هو توسيع المعارف العلمية والأدبية من خلال تعزيز كافة قدرات الطلاب وبالتالي يتمكنوا من منافسة الخريجين من دول العالم الأخرى. 

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، شروط القبول في جامعة الملك سعود، والبرامج المتاحة، وهي على النحو التالي:-

البرامج المتاحة في جامعة الملك سعود

هناك العديد من البرامج المتاحة في جامعة الملك سعود، وهي كالتالي:-

- دبلوم المحاسبة.

- يمكن التقديم في دبلوم التسويق.

- دبلوم الأنظمة.

- يمكن التقديم في دبلوم الأعمال المصرفية.

- دبلوم السكرتارية الطبية.

- برنامج دبلوم البرمجة وقواعد البيانات.

- دبلوم اللغة الصينية.

- برنامج دبلوم الترجمة بلغة الإشارة.

- دبلوم الوسائط المتعددة التفاعلية.

- يمكن التقديم في دبلوم المحاسبة الضريبية.

- دبلوم إدارة الموارد البشرية.

- برنامج دبلوم الإدارة المالية والمصرفية ويكون فيها التعليم عن بعد.

- دبلوم إدارة أعمال التأمين والتعليم يكون فيها عن بعد.

شروط القبول في جامعة الملك سعود

أعلنت جامعة الملك سعود عن حزمة من الشروط التي يستلزم توافرها في المتقدم من أجل التقديم في برامج الدبلومات:-

- يجب على المتقدم أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارج السعودي.

- لا يتم قبول كافة الطلاب الحاصلين على البكالوريوس كما لا يتم قبولهم في برامج الدبلوم وفقًا لكافة الشروط واللوائح.

- من أبرز الشروط منع الطلاب من أن يلتحقوا في الجامعة في حالة إذا تم الفصل من قبل الجامعات الحكومية لأي سبب تأديبي.

- وفي حالة إذا تم انقطاع الطالب فترة تزيد عن أربعة فصول دراسية ولكنه لم يكون مفصول من الجامعة أو أي جامعة أخرى فهنا يمكن أن يتم قبول الطالب بكونه مستجد.

- الحرص على سداد كافة الرسوم والتكاليف.

- كما يجب أن يكون المتقدم لائق بدنيًا وصحيًا.

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