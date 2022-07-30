مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر الاهلى اليوم 30/07/2022 الدوري المصري

يلا شوت الاهلي اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر ماتش الاهلي دون تقطيع يوتيوب مباشر الأهلي اون لاين تترقب الجماهير المصرية مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم المؤجلة من الأسبوع الحادي والعشرين في الدوري المصري الممتاز 2022 في ظل المواجهة الفنية المرتقبة بين ريكاردو سواريش المدير الفني الفني للقلعة الحمراء ومحمد عودة المدير الفني لذئاب الجبل حيث يبحث عن سواريش عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس مصر 2021 رغم أن الأداء لم يعجب كثير من الجماهير في الجولتين الماضيتين.





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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب مباشر وبات البعض يرى أن الدوري المصري ضاع من الفريق واحتفظ به الزمالك للموسم الثاني على التوالي بعد القرار الخاطئ من مجلس محمود الخطيب برحيل بيتسو موسيماني عن منصب المدير الفني وهو المدرب الذي حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الفريق الأحمر مرتين على التوالي ثم خسر في النهائي الثالث أمام الوداد المغربي بعد إقامة اللقاء في المغرب لكن مع ذلك رحل ليأتي سواريش باعتباره المدرب المشروع الذي سيبقى كثيرا في الجزيرة لكن يبدو أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن في كل مرة.





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موعد مباراة الأهلي والمقاولون والقنوات الناقلة

تنطلق هذه المواجهة في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة العاشرة مساء حسب توقيت مكة المكرمة ويتم نقلها من خلال قناة أون تايم سبورتس باعتبارها المباراة الرئيسية في هذه الليلة وذات المتابعة الجماهيرية الأكبر.





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تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

وينتظر أن يعتمد ريكاردو سواريش في مباراة الليلة على تشكيل الأهلي التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

في خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعلي معلول وكريم فؤاد.

في خط الهجوم: حسام حسن ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر حمدي.

ووصل نادي الأهلي إلى 54 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري بعد الانتصار على الجونة بهدفين دون مقابل ثم عبور مصر المقاصة بهدف نظيف لكن الزمالك لا يزال يتربع على القمة برصيد 63 نقطة رغم الطموحات الحمراء بتعثره في أي مباراة يلعبها.





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ويحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس عشر في الدوري المصري بعدما حصد 24 نقطة حتى الآن ودخل في دوامة الأندية التي تقاتل على الهروب من شبح الهبوط بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا بهدف والفوز على غزل المحلة بالنتيجة ذاتها ثم التعادل في اللقاء الماضي مع سموحة بهدف لكل فريق في ظل تألق لويس إدوارد في الهجمات المرتدة السريعة التي سيعتمد عليها المدرب محمد عودة ضد الأهلي





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