بث مباشر الاهلي اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون مباشر 30 - 7 - 2022 بالدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون مباشر اليوم يصطدم نادي الأهلي بنظيره المقاولون العرب اليوم على ملعب الأخير بالجبل الأخضر بث مباشر الاهلي اليوم في اللقاء المؤجل بين الفريقين من أجل الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز حيث من المقرر أن تكون هذه المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ويدخلها الفريق الأحمر تحت شعار لا بديل عن الفوز في المؤجلات من أجل الاستمرار في الصراع على لقب الدوري المصري مع الزمالك وبيراميدز خاصة أن الجماهير الأهلاوية لن تقبل من البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق غير الثلاث نقاط من أجل الرد بكل قوة على الشائعات والاتهامات التي طالته بأنه غير جدير وغير كفء بقيادة فريق مثل القلعة الحمراء رغم أنه فاز في آخر مواجهتين له بواقع هدفين في مرمى الجونة ثم هدف في مرمى مصر المقاصة لكن الأداء لا يعجب الجماهير حتى الآن خاصة أن الزمالك صاحب المركز الأول فاز في الوقت نفسه على فيوتشر بهدف نظيف حتى بعد رحيل أشرف بن شرقي.





مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون





وتأتي مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بعد الانتقادات الحادة التي طالت محمد مجدي أفشة وحسام حسن وأيمن أشرف لحضور أحد الأفراح لصديقهم قبل معسكر هذه الموقعة رغم أن الفريق يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة بينما الزمالك في المركز الأول برصيد 63 نقطة ثم بيراميدز في المركز الثاني ولديه 59 نقطة.







بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون





وينتظر أن يواصل ريكاردو سواريش الاعتماد على طريقة 3-4-3 في تشكيل الأهلي ضد المقاولون العرب الذي سيقوده حسام حسن في خط الهجوم في غياب محمد شريف وبيرسي تاو للإصابة بينما سيلعب معه في خط الهجوم أحمد عبد القادر حمدي وأفشة للضغط على دفاع ذئاب الجيل في حين أن سواريش اطمأن على جاهزية محمد الشناوي في حراسة المرمى بعد الإصابة التي تعرض لها أمام مصر المقاصة وأدت إلى خروجه من اللقاء ونزول علي لطفي.







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أما المقاولون العرب أمام الأهلي فإنه يعاني بشدة من دوامة صراع الهبوط إلى القسم الثاني مع المدرب محمد عودة بعد التوقف عند 24 نقطة في المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري وبات يصارع مع إيسترن كومباني والمقاصة والإسماعيلي والجونة وغزل المحلة على البقاء بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف والفوز على غزل المحلة بهدف ثم التعادل مع نادي سموحة بهدف لكل فريق ومن أهم نجوم ذئاب الجبل لويس إدوارد وعبد الله ياسين اللذين سيكونان محور الهجمات المرتدة للفريق أمام الأهلي.





البث المباشر لمباراة الأهلي والمقاولون